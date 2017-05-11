В ДУМ РТ объявили размер пожертвований на месяц Рамадан

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В Казани прошло заседание очередного пленума Духовного управления мусульман РТ, на котором был объявлен размер выплаты садака во время месяца Рамадан: фидия — 200 рублей, нисаб для выплаты закята — 198 тыс. рублей. Фитр — 100 рублей. В этом году священный месяц начнется 27 мая. Первый намаз таравих в мечетях Татарстана прочитают 26 мая. 25 июня состоится Ураза-байрам, сообщается на сайте ДУМ РТ.



На пленуме собрались имам-мухтасибы Татарстана, казыи, руководители мусульманских учебных заведений и учрежденных структур. На повестке дня стояли вопросы об избрании членов президиума ДУМ РТ, состава Совета улемов, Совета казыев и Совета аксакалов. Муфтий Камиль Самигуллин в своем выступлении поблагодарил имамов за оказанное доверие на прошедшем Съезде мусульман Татарстана и познакомил присутствующих с назначенными заместителями.



В результате открытых выборов решением пленума назначены 15 членов Президиума ДУМ РТ. Среди них: Камиль хазрат Самигуллин, Рустам хазрат Валиулин, Джалиль хазрат Фазлыев, Рафик Мухамметшин, Мансур Джалялетдинов, Альфас Гайфуллин, Ильфар Хасанов, Айрат Аюпов, Ильдар Баязитов и др. Также были избраны обновленные составы Совета улемов, Совета аксакалов и Совета казыев.



Участники заседания пленума также рассмотрели вопросы о регистрации мечетей и кладбищ, проведении приемной кампании в мусульманские учебные заведения и пр.