Из-за разрушенной дороги омские дачники остались без автобуса № 162

Разрушенная дорога стала причиной временного отсутствия в сезонном расписании автобусов маршрута № 162. Как рассказал заместитель директора департамента транспорта Администрации Омска Игорь Кожухов в беседе с корреспондентом «АиФ в Омске», имеющийся в распоряжении подвижной состав просто не способен преодолеть достаточно серьёзный участок разрушенного полотна, в отличие от других автобусов, которые предназначены не только для городских, но и для межмуниципальных перевозок.

«Обслуживает данный маршрут по договору с министерством промышленности и транспорта муниципальное ПАТП № 4. Мы ежегодно обращаемся в министерство с просьбой совместно с минстроем заблаговременно принять меры по ремонту тех дорог, которые вызывали нарекания в минувшем сезоне. Реальное обследование дорог начинается как только снег уходит. К сожалению, когда мы в апреле выявляем эти недостатки, тогда и заводы асфальтобетонные ещё не начали работать. В случае дальнейшего ухудшения полотна автобус просто не сможет выйти в линию. Да по этой дороге в деревни расположенные поблизости с СНТ в Таврическом районе ходят автобусы “Омскоблавтотранса”. Но этот подвижной состав изначально является более проходимым, чем наш городской транспорт», — подчеркнул чиновник.

Игорь Кожухов отметил, что муниципальные предприятия занимаются перевозкой пассажиров по договору на 19 межмуниципальных маршрутах, и все они кроме маршрута № 162 выполняются в соответствии с расписанием. Хотя ещё в начале дачного сезона, после 29 апреля, когда были открыты сезонные маршруты, были проблемы ещё с 4 дачными направлениями.

«Они не пошли по утверждённой схеме тоже из-за неудовлетворительных дорожных условий. С помощью самих садоводов, которые частично финансировали работы по ремонту дублёра Русско-Полянского тракта, с 6 мая эти 4 маршрута (122, 160, 161, 165) стали работать в соответствии с планом. Не готов назвать сроки возможного ремонта дороги в Таврическом районе, из-за которых не может выйти в линию автобус № 162. Знаю, что значительный участок дороги там разрушен и требуются серьёзные затраты», — посетовал Кожухов.