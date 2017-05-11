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12:00 (мск), источник: АиФ Крым

Сын генпрокурора РФ Игорь Чайка открыл строительную фирму в Крыму

Фирма была зарегистрирована в апреле 2017 года в поселке Никита.

Сын генерального прокурора РФ Игорь Чайка решил открыть бизнес в Крыму. Так, он стал учредителем строительной компании, работающей на территории республики. Согласно информации Единого государственного реестра юридических лиц, компания Чайки займется строительством жилья и гостиниц на полуострове.

ООО «ЮБК», основным учредителем которого является Игорь Чайка, было зарегистрировано 24 апреля текущего года в поселке Никита. Отметим, что помимо строительных работ компания также рассчитывает оказывать туристические услуги.

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