Сын генпрокурора РФ Игорь Чайка открыл строительную фирму в Крыму

Сын генерального прокурора РФ Игорь Чайка решил открыть бизнес в Крыму. Так, он стал учредителем строительной компании, работающей на территории республики. Согласно информации Единого государственного реестра юридических лиц, компания Чайки займется строительством жилья и гостиниц на полуострове.

ООО «ЮБК», основным учредителем которого является Игорь Чайка, было зарегистрировано 24 апреля текущего года в поселке Никита. Отметим, что помимо строительных работ компания также рассчитывает оказывать туристические услуги.