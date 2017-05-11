Воронеж: на полигоне «Погоново» снова раздадутся взрывы
Саперы приступили к поиску неразорвавшихся снарядов: уничтожать боеприпасы будут на месте.
Саперы приступили к поиску неразорвавшихся снарядов: уничтожать боеприпасы будут на месте.
На военном полигоне «Погоново» под Воронежем начался «взрывной» сезон — саперы Западного военного округа приступили к работам по очистке полигона от неразорвавшихся боеприпасов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в
Как сообщается, саперные работы на полигоне плановые — таким образом полигон готовят к новому учебному году. Завершить поиск и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов планируется до конца мая.
На «Погоново» будут работать 50 военнослужащих
Между тем, соседство с военным полигоном доставляет беспокойство жителям близлежащих населенных пунктов. Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2010 году, когда на «Погоново» началась работа по утилизации старых боеприпасов, люди жаловались на появление трещин в стенах домов, выбитые стекла. Звуки взрывов зачастую были слышны и в самом областном центре. Военные уверяли, что все работы проводятся в соответствии с установленными нормами и показателями, соблюдается объем «закладок», время, в которое можно производить взрывы. Тогда же отмечалось, что все работы по утилизации планируется завершить в ноябре 2011 года. Весной 2012 года региональное управление МЧС выявило массу грубейших нарушений правил пожарной безопасности на этом полигоне, а летом того же года здесь произошла трагедия — при проведении работ по уничтожению боеприпасов с истекшими сроками хранения взорвался боеприпас, погибли двое военнослужащих.
Виновным был признан командир части. В марте этого года суд принял положительное решение по иску матери одного из погибших
В последние годы утилизация старых боеприпасов не проводится, однако периодически взрывы все равно слышны. Так, весной 2015-го в управление ГО и ЧС Воронежа поступило несколько десятков жалоб от жителей.
Осенью прошлого года