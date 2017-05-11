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12:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Воронеж: на полигоне «Погоново» снова раздадутся взрывы

Саперы приступили к поиску неразорвавшихся снарядов: уничтожать боеприпасы будут на месте.

На военном полигоне «Погоново» под Воронежем начался «взрывной» сезон — саперы Западного военного округа приступили к работам по очистке полигона от неразорвавшихся боеприпасов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе ЗВО, в целях безопасности обнаруженные боеприпасы будут уничтожаться на месте.

Как сообщается, саперные работы на полигоне плановые — таким образом полигон готовят к новому учебному году. Завершить поиск и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов планируется до конца мая.

На «Погоново» будут работать 50 военнослужащих инженерно-саперного подразделения общевойсковой армии. Группам поиска и подрыва предстоит проверить площадь более 140 кв. км — на предмет нахождения авиационных, артиллерийских, танковых боеприпасов. В очистке полигонов задействована автомобильная техника, инженерные машины разграждения (ИМР), многоцелевые тягачи (МТ-ЛБ), а также защитные комплекты ОВР-2 «Сокол» и миноискатели «Коршун».

Между тем, соседство с военным полигоном доставляет беспокойство жителям близлежащих населенных пунктов. Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2010 году, когда на «Погоново» началась работа по утилизации старых боеприпасов, люди жаловались на появление трещин в стенах домов, выбитые стекла. Звуки взрывов зачастую были слышны и в самом областном центре. Военные уверяли, что все работы проводятся в соответствии с установленными нормами и показателями, соблюдается объем «закладок», время, в которое можно производить взрывы. Тогда же отмечалось, что все работы по утилизации планируется завершить в ноябре 2011 года. Весной 2012 года региональное управление МЧС выявило массу грубейших нарушений правил пожарной безопасности на этом полигоне, а летом того же года здесь произошла трагедия — при проведении работ по уничтожению боеприпасов с истекшими сроками хранения взорвался боеприпас, погибли двое военнослужащих.

Виновным был признан командир части. В марте этого года суд принял положительное решение по иску матери одного из погибших солдат-срочников к Минобороны: военные должны выплатить ей четыре миллиона рублей.

В последние годы утилизация старых боеприпасов не проводится, однако периодически взрывы все равно слышны. Так, весной 2015-го в управление ГО и ЧС Воронежа поступило несколько десятков жалоб от жителей.

Осенью прошлого года пресс-служба ЗВО сообщила о реконструкции «Погоново».

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