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11:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мэрия Нижнего Новгорода продолжает работу по эвакуации брошенных автомобилей

Нижегородцы могут внести свои предложения в правила эвакуации транспорта в регионе.

Мэрия Нижнего Новгорода продолжает работу по эвакуации брошенных автомобилей.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, 11 мая первый заместитель главы администрации Московского района Олег Сокуров провел рабочее совещание по вопросу эвакуации брошенного автотранспорта.

В ходе рабочей встречи начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Серпов отметил, что работа по выявлению бесхозяйных автомобилей ведется планомерно.

По его словам, в 2015 году на территории района было выявлено 43 брошенных транспортных средства, а уже в 2016 году количество единиц такого транспорта снизилось до 34. С начала текущего года на территории района было обнаружено 10 брошенных автомобилей и уже 8 из них перемещены владельцами.

Как сообщалось ранее, нижегородцы могут внести свои предложения в правила эвакуации транспорта в регионе.

Правительство Нижегородской области будет наделено полномочиями по определению места доставки автомобилей после их эвакуации.

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