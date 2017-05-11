Материальную помощь погорельцам в Черемхово передали депутаты ЗС Иркутской области

Как сообщает пресс-служба ЗС, парламентарии встретились с погорельцами, которые рассказали, что после пожаров у них возникла проблема с отсутствием правоустанавливающих документов на утраченное жилье. Большинство пострадавших не включены в договоры социального найма или не имеют регистрации, соответственно, возникают вопросы с юридическим основанием для получения компенсации. Парламентарии взяли этот вопрос в проработку.

Напомним, 28 апреля в Черемхово сгорело два дома, где проживали пять семей. Некоторые из пострадавших рассказали, что во время пожара находились на работе и не смогли спасти ни личные вещи, ни документы. Одна из горожанок рассказала, что ее дом пострадал частично, в нем можно жить, однако огнем были уничтожены надворные постройки: гараж, баня, хозяйственные строения. На восстановление таких строений помощь может быть оказана путем выделения древесины. По мнению председателя Зс региона Сергея Брилки, это должны быть уже готовые пиломатериалы, а не кругляк или лес «на корню», так как самостоятельно с заготовкой древесины пенсионеры не справятся.

На встрече с жителями Черемхово присутствовали спикер ЗС Сергей Брилка и депутаты Наталья Дикусарова, Роман Габов, Игорь Гринберг, Ирина Синцова, Дмитрий Ершов, Владислав Буханов, Алексей Козюра, Александр Лобанов, Артем Лобков, Сергей Магдалинов и Аполлон Иванов.

В ходе рабочей поездки по территориям области, пострадавшим от пожаров в апреле 2017 года, депутаты ЗС 11 мая планируют посетить Черемховский, Зиминский, Аларский и Заларинский районы. В каждом населенном пункте запланированы встречи с погорельцами, которые сейчас живут преимущественно у родственников.

Напомним, 27 апреля в селе Артель Первое Мая огонь уничтожил 5 жилых домов, 28 апреля в деревне Вершина сгорело 8 домов, в этот же день пострадали от пожаров несколько жилых домов в п. Жаргон, в Черемхово и в Зиме, а также сгорело несколько десятков домов в садоводствах Зиминского района.

Среди членов семей, которых коснулась беда, около 40 человек относятся к социально незащищенным группам населения — это дети, пенсионеры и инвалиды. Они получат материальную помощь из личных средств депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания области. Средства будут переданы нуждающимся в рамках рабочей поездки. Сергей Брилка также подчеркнул, что обязательно состоится аналогичная встреча с жителями поселка Бубновка Киренского района, где 28 апреля дотла сгорело около 70 домов.