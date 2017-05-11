Новосибирцам предложили сдать экспресс-тест на ВИЧ
С 11 мая в Новосибирске стартуют мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», сообщает
С 11 мая в Новосибирске стартуют мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», сообщает
Новосибирцам предложили сдать
С 11 мая в Новосибирске стартуют мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа. Все это время по городу, в школах и университетах будут работать пункты профилактики, а 21 мая все новосибирцы смогут пройти
На базе НГОО «Гуманитарный проект» ежедневно работает низкопороговый ресурсный центр для уязвимых групп, где можно получить консультацию по вопросам