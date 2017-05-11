Новосибирцам предложили сдать экспресс-тест на ВИЧ, сообщает пресс-служба мэрии.

С 11 мая в Новосибирске стартуют мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа. Все это время по городу, в школах и университетах будут работать пункты профилактики, а 21 мая все новосибирцы смогут пройти экспресс-тестирование в сквере ГПНТБ, на площади Пименова.