До конца недели на Южном Урале по ночам прогнозируются заморозки

В Челябинской области до конца текущей недели в ночное и утреннее время прогнозируются заморозки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации местного ЦГМС, ночью и утром 12—14 мая в горах и низинах возможны заморозки: в воздухе — до минус двух, на почве — до минус четырех градусов.

Предстоящей ночью в регионе будет плюс 4−9, в горах и низинах — до минус двух градусов, в большинстве районов пройдут дожди. Днем в пятницу ожидается плюс 10−15, в южных территориях — до 18, местами небольшие осадки, отдельные порывы западного ветра до 13−18 метров в секунду.

Региональное МЧС информирует, что в связи с прошедшими и прогнозируемыми осадками возможно повышение уровня воды на реках и увеличение притока к водохранилищам.