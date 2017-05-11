В Волгограде троллейбусы № 1, 8 и 8а ликвидируют с 15 мая

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, ликвидируемый транспорт заменят троллейбусы № 9 и 12, один из которых начнет обслуживать микрорайон Тулака, а другой увеличит свой маршрут в два раза.

Троллейбус № 9, ранее курсировавший от Спартановки до завода «Красный Октябрь» через Вторую продольную магистраль, теперь будет работать в границах от Спартановки до площади имени Куйбышева.

Маршрут стартует от конечной остановки «Улица Грамши», затем в районе остановки «Школа № 3» выходит на Вторую продольную магистраль, едет по улицам Ополченской, Еременко, а затем по проспекту Металлургов, выезжает на проспект Ленина и далее по Первой продольной доезжает до остановки «Площадь имени Куйбышева».

Маршрут № 12 будет совмещен с троллейбусным маршрутом № 8. Обновленное направление соединит конечные остановки «Детский центр» и «Спартановка».

«Троллейбусные маршруты № 9 и 12 совместно с линией скоростного трамвая полностью обеспечат доступность электротранспортом северную часть города как по проспекту Ленина, так и по улицам Ополченской и Еременко, заменив маршруты № 1, 8 и 8а», — заявили в мэрии.