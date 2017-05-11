В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Кино без барьеров»
Фильмы фестиваля затрагивают проблемы и успехи людей с инвалидностью.
Фильмы фестиваля затрагивают проблемы и успехи людей с инвалидностью.
VIII международный кинофестиваль «Кино без барьеров» о жизни людей с инвалидностью состоится в нижегородском ЦК «Рекорд» 16 мая с 10 до 17 часов, сообщили в центре культуры.
Фильмы фестиваля затрагивают проблемы и успехи людей с инвалидностью, показывают реальные истории преодоления барьеров. Кинофестиваль проводится в Москве с 2002 года, в городах России традиционно проходят кинопоказы
Программа фестиваля в Нижнем Новгороде:
10.00 — 11.00 детская программа (0+);.
11.00 — официальное открытие фестиваля;.
12.00 — 17.00 показ фильмов (12+).
Вход свободный, фильмы будут демонстрироваться без перерывов.