В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Кино без барьеров»

VIII международный кинофестиваль «Кино без барьеров» о жизни людей с инвалидностью состоится в нижегородском ЦК «Рекорд» 16 мая с 10 до 17 часов, сообщили в центре культуры.

Фильмы фестиваля затрагивают проблемы и успехи людей с инвалидностью, показывают реальные истории преодоления барьеров. Кинофестиваль проводится в Москве с 2002 года, в городах России традиционно проходят кинопоказы фильмов-победителей.

Программа фестиваля в Нижнем Новгороде:

10.00 — 11.00 детская программа (0+);.

11.00 — официальное открытие фестиваля;.

12.00 — 17.00 показ фильмов (12+).

Вход свободный, фильмы будут демонстрироваться без перерывов.