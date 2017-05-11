В Минске горячую воду начнут отключать 15 мая
В Минске в связи с погодными условиями отключение горячего водоснабжения участков тепловых сетей.
В Минске в связи с погодными условиями отключение горячего водоснабжения участков тепловых сетей.
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с погодными условиями отключение горячего водоснабжения участков тепловых сетей, отключение которых было запланировано на 10 и 11 мая, перенесено на 15 мая, сообщили БЕЛТА в
Так, 15 мая начнется отключение горячего водоснабжения у потребителей по улицам:
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Артема, 14−16, 28, 47;.
Автозаводская, 1−43, 2−70;.
Автозаводской пер., 1−21, 2−34;.
Азизова, 3, 4−8;.
Академика Высоцкого, 3, 7;.
Алтайская, 64 к. 1−5, 66а, 78 к. 2−3, 90 к.1, 102 к. 1−3, 166 к.1, 164 к.2, 206;.
Ангарская, 8−94, 187, кроме 1−19;.
Байкальская, 1−7, 33−53, 52−70;.
Бельского, 2−20, 60, 62, 15−69;.
Берута, 4−12;.
Бетонный
Варвашени, 13 к.1−3;.
Ваупшасова, 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44, 15 к.1−35;.
Волоха, 1−41, 2−16, 43−59;.
Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 24, 28−42, 23, 25, 25а, 29, 31;.
Герасименко, 1−57, 8−58 к.2;.
Гинтовта, 4−48, 50б, 5а-в, 9;.
Глаголева;.
Городецкая, 2−70, 2−70;.
Автозаводской пер., 28;.
Грушевская, 5−11, 22, 123−137, 124−148;.
Гурского;.
Д. -Марцинкевича, 1−11, 2−10;.
Даумана, 13, 13б, 23;.
Дзержинского
Днепровская, 67−79, 2−70;.
Автозаводской пер., 1;.
Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 2−70;.
Автозаводской пер., 3−9;.
Железнодорожная, 21−41, 122−136;.
Жукова
Земледельческая, 50;.
Землемерная 1-ая, 4;.
Илимская, 1−43, 6б-58;.
Иркутская, 65а, 139;.
К. Либкнехта, 49−135, 80−122, 128−130;.
Карастояновой, 3−45;.
Карпова, 4−8, 12−16;.
Каховская, 17, 23−51, 26−40, 70а;.
Киреенко, 3−7;.
Копиевича, 3−7; Лазо, 7;.
Коржа, 1−15, 2−26;.
Короткий 3-ий пер. ;.
Кулибина; Куприянова, 1−19;.
Лермонтова, 12−24, 28−38, 17−49;.
Летняя, 22;.
Ложинская, 4, 14, 16, 22, 5−23, г. п. 2−70;.
Автозаводской пер., 4;.
Макаенка, 7а;.
Минина, 6−20; Одоевского, 16−58, 93−115а;.
Минский
Мстиславца, 1, 5, 9, 11, 2, 4, 20−24, г. п. 29;.
Навуковая, 2−70;.
Автозаводской пер., 2, 2а-б;.
Независимости
Нестерова, 2−8, 58−98, 9, 9а, 49−61;.
Никифорова, 3−51;.
Новаторская, 53, 53а, 55;.
Нововиленская, 1−15, 21 к. 1−3, 23, 2−70;.
Автозаводской пер., 2−12;.
объекты в/ч 3214; Огинского, 4, 6;.
Одесская, 2−8, 16−20б, 28−50, 51−77, 2−70;.
Автозаводской пер., 1−9, 2−12а;.
Окрестина, 30, 36, 38, 62;.
Орловская, 3−23, 29−33, 51, 53, 57, 59, 4−18, 20−36, 40, 40а, 58, 58а, 58 к.1, 60, 66, 70;.
Осипенко, 2−8, 15−27;.
Острошицкая, 2−14, 3а-23;.
Охотская, 117, 119, 133−149, 2−70;.
Автозаводской пер., 14, 15−21;.
Парниковая, 3−13;.
Пархоменко, 3;.
пер. Канатный, 0 (2 по г.п.);.
Переходная, 62, 2−70;.
Автозаводской пер., 6а;.
Пермская, 46−54, 51;.
Подгорная, 19а/3, 23, 67, ж.д. по г.п. 20, г. п. 23а, г. п. 24, г. п. 25а;.
Пожарского, 9, 11;.
Пономаренко, 1−43, 24−62;.
поселок Геологическая экспедиция, ул. Геологическая, 99−133;.
Пржевальского 2-ая, 1−31;.
Прилукская;.
Прилукский 2-ой пер. ;.
Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 29, 35, 47а;.
Прогрессивная, 8, 29а;.
Прямая, 22−28;.
Пушкина
Р. 2−70;.
Автозаводской пер., 1−7, 4−8;.
Р. Люксембург, 80−178, 89−115, 143−197, 205;.
Радиальная, 7−15, 16, 34 к.1−58;.
Руссиянова, 1−5, 7а, 4−18;.
Скорины, 1, 15а, г. п. 27, г. п. 52;.
Сморговский
Сморговский тракт, 3, 7, 2−70;.
Автозаводской пер., 2−6, 5, 5а;.
Солтыса, 4−6б, 22−26, 42−62;.
Стадионная, 5, 14;.
Стариновская, 2, 4;.
Старовиленский тракт, 5, 41, 41а, 67, 69, 73−77, 87−93, 6−10, 26 к.1, 28 к.1, 30, 88;.
Стасова, 2−70;.
Автозаводской пер., 35;.
Туровского, 2−26, 5;.
Тышкевичей, 1;.
Уманская, 49−65;.
Уручская, 1−17, 2−10;.
Ушакова, 33;.
Филимонова, 20−24, 25б, 25 г, 35−55 к.1−3;.
Харьковская, 71−75;.
Хмелевского, 12, 32−40, 33−37;.
Холмогорская, 40а, 47а, 47 к.1−65, 2−70;.
Автозаводской пер., 2;.
Хоружей, 33−41, 44, 44а;.
Центральная, 46;.
Червякова, 2 к.1, 2 к.4, 4−10а, 24, 46−50, 64, 3−7, 23, 31, 55−61;.
Шафарнянская, 1, 3, 11, 2−18;.
Шевченко
Шугаева, 2, 3−13, 17;.
Щедрина, 1, 46, 82, 83;.
Щорса, 44−46;.
Я. Мавра, 1−7, 41−53 (кроме 64а, 68а-в), 10−68. -0-
Графики отключения горячей воды в Минске будут скорректированы с учетом погодных условийАктуальная информация будет размещена на сайте Мингорисполкома в ближайшее время.