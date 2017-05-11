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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске горячую воду начнут отключать 15 мая

В Минске в связи с погодными условиями отключение горячего водоснабжения участков тепловых сетей.

Источник: БЕЛТА

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с погодными условиями отключение горячего водоснабжения участков тепловых сетей, отключение которых было запланировано на 10 и 11 мая, перенесено на 15 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

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Так, 15 мая начнется отключение горячего водоснабжения у потребителей по улицам:

для поиска своей улицы нажмите Ctrl + F, в появившемся окне введите название свой улицы и нажмите Enter.

Артема, 14−16, 28, 47;.

Автозаводская, 1−43, 2−70;.

Автозаводской пер., 1−21, 2−34;.

Азизова, 3, 4−8;.

Академика Высоцкого, 3, 7;.

Алтайская, 64 к. 1−5, 66а, 78 к. 2−3, 90 к.1, 102 к. 1−3, 166 к.1, 164 к.2, 206;.

Ангарская, 8−94, 187, кроме 1−19;.

Байкальская, 1−7, 33−53, 52−70;.

Бельского, 2−20, 60, 62, 15−69;.

Берута, 4−12;.

Бетонный пр-д, 1−33, 6;.

Варвашени, 13 к.1−3;.

Ваупшасова, 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44, 15 к.1−35;.

Волоха, 1−41, 2−16, 43−59;.

Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 24, 28−42, 23, 25, 25а, 29, 31;.

Герасименко, 1−57, 8−58 к.2;.

Гинтовта, 4−48, 50б, 5а-в, 9;.

Глаголева;.

Городецкая, 2−70, 2−70;.

Автозаводской пер., 28;.

Грушевская, 5−11, 22, 123−137, 124−148;.

Гурского;.

Д. -Марцинкевича, 1−11, 2−10;.

Даумана, 13, 13б, 23;.

Дзержинского пр-т, 9−19, 55−59, 8−10, 20−24, 60;.

Днепровская, 67−79, 2−70;.

Автозаводской пер., 1;.

Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 2−70;.

Автозаводской пер., 3−9;.

Железнодорожная, 21−41, 122−136;.

Жукова пр-т, 3, 17−29;.

Земледельческая, 50;.

Землемерная 1-ая, 4;.

Илимская, 1−43, 6б-58;.

Иркутская, 65а, 139;.

К. Либкнехта, 49−135, 80−122, 128−130;.

Карастояновой, 3−45;.

Карпова, 4−8, 12−16;.

Каховская, 17, 23−51, 26−40, 70а;.

Киреенко, 3−7;.

Копиевича, 3−7; Лазо, 7;.

Коржа, 1−15, 2−26;.

Короткий 3-ий пер. ;.

Кулибина; Куприянова, 1−19;.

Лермонтова, 12−24, 28−38, 17−49;.

Летняя, 22;.

Ложинская, 4, 14, 16, 22, 5−23, г. п. 2−70;.

Автозаводской пер., 4;.

Макаенка, 7а;.

Минина, 6−20; Одоевского, 16−58, 93−115а;.

Минский р-н, ул. Лопатина;.

Мстиславца, 1, 5, 9, 11, 2, 4, 20−24, г. п. 29;.

Навуковая, 2−70;.

Автозаводской пер., 2, 2а-б;.

Независимости пр-т, 98, 110а-б, 116, 146а-150, 164−182, 177, 181−185, 191а-б, г. п. 3.1, г. п. 3.2;.

Нестерова, 2−8, 58−98, 9, 9а, 49−61;.

Никифорова, 3−51;.

Новаторская, 53, 53а, 55;.

Нововиленская, 1−15, 21 к. 1−3, 23, 2−70;.

Автозаводской пер., 2−12;.

объекты в/ч 3214; Огинского, 4, 6;.

Одесская, 2−8, 16−20б, 28−50, 51−77, 2−70;.

Автозаводской пер., 1−9, 2−12а;.

Окрестина, 30, 36, 38, 62;.

Орловская, 3−23, 29−33, 51, 53, 57, 59, 4−18, 20−36, 40, 40а, 58, 58а, 58 к.1, 60, 66, 70;.

Осипенко, 2−8, 15−27;.

Острошицкая, 2−14, 3а-23;.

Охотская, 117, 119, 133−149, 2−70;.

Автозаводской пер., 14, 15−21;.

Парниковая, 3−13;.

Пархоменко, 3;.

пер. Канатный, 0 (2 по г.п.);.

Переходная, 62, 2−70;.

Автозаводской пер., 6а;.

Пермская, 46−54, 51;.

Подгорная, 19а/3, 23, 67, ж.д. по г.п. 20, г. п. 23а, г. п. 24, г. п. 25а;.

Пожарского, 9, 11;.

Пономаренко, 1−43, 24−62;.

поселок Геологическая экспедиция, ул. Геологическая, 99−133;.

Пржевальского 2-ая, 1−31;.

Прилукская;.

Прилукский 2-ой пер. ;.

Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 29, 35, 47а;.

Прогрессивная, 8, 29а;.

Прямая, 22−28;.

Пушкина пр-т, 26−34, 31−39;.

Р. 2−70;.

Автозаводской пер., 1−7, 4−8;.

Р. Люксембург, 80−178, 89−115, 143−197, 205;.

Радиальная, 7−15, 16, 34 к.1−58;.

Руссиянова, 1−5, 7а, 4−18;.

Скорины, 1, 15а, г. п. 27, г. п. 52;.

Сморговский пр-д, 29, 29а;.

Сморговский тракт, 3, 7, 2−70;.

Автозаводской пер., 2−6, 5, 5а;.

Солтыса, 4−6б, 22−26, 42−62;.

Стадионная, 5, 14;.

Стариновская, 2, 4;.

Старовиленский тракт, 5, 41, 41а, 67, 69, 73−77, 87−93, 6−10, 26 к.1, 28 к.1, 30, 88;.

Стасова, 2−70;.

Автозаводской пер., 35;.

Туровского, 2−26, 5;.

Тышкевичей, 1;.

Уманская, 49−65;.

Уручская, 1−17, 2−10;.

Ушакова, 33;.

Филимонова, 20−24, 25б, 25 г, 35−55 к.1−3;.

Харьковская, 71−75;.

Хмелевского, 12, 32−40, 33−37;.

Холмогорская, 40а, 47а, 47 к.1−65, 2−70;.

Автозаводской пер., 2;.

Хоружей, 33−41, 44, 44а;.

Центральная, 46;.

Червякова, 2 к.1, 2 к.4, 4−10а, 24, 46−50, 64, 3−7, 23, 31, 55−61;.

Шафарнянская, 1, 3, 11, 2−18;.

Шевченко б-р, 9−17;.

Шугаева, 2, 3−13, 17;.

Щедрина, 1, 46, 82, 83;.

Щорса, 44−46;.

Я. Мавра, 1−7, 41−53 (кроме 64а, 68а-в), 10−68. -0-

Графики отключения горячей воды в Минске будут скорректированы с учетом погодных условийАктуальная информация будет размещена на сайте Мингорисполкома в ближайшее время.

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