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12:44 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

ГАИ разрешает ездить на летней резине в майскую непогоду

ГАИ разрешает ездить на летней резине в майский снег, сообщила инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ Минской области Ирина Сапунова, передает БЕЛТА.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Она отметила, что согласно закону ездить на летних шинах можно с 1 марта. Однако, если водитель не уверен, что может справиться, лучше отказаться от поездок на личном авто и выбрать общественный транспорт.

ГАИ советует водителям во время поездок брать в расчет погодные и дорожные условия, ехать на безопасной скорости и дистанции, быть осторожными и внимательными за рулем. Особая внимательность будет не лишней и для пешеходов. Переходить дорогу необходимо только в местах, определенных правилами. В темное время суток следует носить светоотражающие элементы.

Подготовила Алина Янчур.

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