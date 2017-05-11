ГАИ разрешает ездить на летней резине в майскую непогоду

Она отметила, что согласно закону ездить на летних шинах можно с 1 марта. Однако, если водитель не уверен, что может справиться, лучше отказаться от поездок на личном авто и выбрать общественный транспорт.

ГАИ советует водителям во время поездок брать в расчет погодные и дорожные условия, ехать на безопасной скорости и дистанции, быть осторожными и внимательными за рулем. Особая внимательность будет не лишней и для пешеходов. Переходить дорогу необходимо только в местах, определенных правилами. В темное время суток следует носить светоотражающие элементы.

Подготовила Алина Янчур.