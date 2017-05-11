Проезд транспорта ограничат в центре Ангарска 13 мая
Для проведения легкоатлетической эстафеты 13 мая в центре Ангарска будет перекрыто движение.
Для проведения легкоатлетической эстафеты 13 мая в центре Ангарска будет перекрыто движение.
Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам Ангарска стартует 13 мая в 12:00 на площади Ленина. Как сообщает
Участники легкоатлетической эстафеты будут разбиты на шесть групп. В 12:00 на старт выйдут ученики школ, в 12:30 начнется эстафета среди учащихся средних и высших учебных заведений, а в 13:00 — среди команд организаций и предприятий города. Кроме того, специальную символическую дистанцию пробегут ангарчане с ограниченными возможностями здоровья.