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12:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Проезд транспорта ограничат в центре Ангарска 13 мая

Для проведения легкоатлетической эстафеты 13 мая в центре Ангарска будет перекрыто движение.

Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам Ангарска стартует 13 мая в 12:00 на площади Ленина. Как сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа, в 15:00 начнётся массовый забег «Я бегу. Ангарск». Из-за спортивных мероприятий с 10:00 до 18:00 в городе будет перекрыто движение по ул. Карла Маркса на участке от ул. Чайковского до ул. Кирова, а также на улицах Маяковского, 8 Марта, Ленина, Глинки, Горького, Файзулина и Чайковского.

Участники легкоатлетической эстафеты будут разбиты на шесть групп. В 12:00 на старт выйдут ученики школ, в 12:30 начнется эстафета среди учащихся средних и высших учебных заведений, а в 13:00 — среди команд организаций и предприятий города. Кроме того, специальную символическую дистанцию пробегут ангарчане с ограниченными возможностями здоровья.

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