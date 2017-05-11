Майское похолодание доставило немало хлопот жителям региона

Кому зимний май уже принес немало хлопот, как погода влияет на жизнь региона и когда же наступит долгожданное потепление, узнавал наш корреспондент.

Галина Владимировна бережно осматривает кусты клубники. На них только что растаял снег. Обычно ягода начинает цвести в первых числах мая, рассказывает фермер. Первый урожай собирали в начале июня.

— Там только бутоны от земли оторвались. Я думаю, не раньше 20 числа зацветет.

Холодная погода влияет и на качество продукции. Скорее всего, ягода вырастет не сладкой. Подмёрзнет и уже посаженный картофель, сетует землевладелица. Урожай будет плохой. Не вызывает беспокойства только судьба тепличных огурцов.

Галина Щеголькова, фермер:

— Огурцы будут спелые, здоровые. Только позже. На вкус и качество это не повлияет. Единственное, что если только цена будет дешевле уже. Потому что чем раньше продукт, тем дороже. Пекинская капуста, наверное, не завяжется. Она уйдёт в цвет. Потому что для неё холод губителен. Ну, а белокочанная, наверное, поправится.

Похолодание в середине мая — для региона обычное явление, уверена профессор географических наук Галина Баринова. Такие холода в народе называют черёмуховыми. Снег и промёрзлые поля, конечно, удивляют, но не шокируют специалиста.

Галина Баринова, кандидат географических наук, профессор БФУ им. И. Канта:

— В связи с потеплением и изменением климата происходит учащение экстремальных погодных условий. Такая погода в 21 веке с 2000 года, даже ещё в конце прошлого века не наблюдалась. И не все припомнят, но в 1988 году тоже был очень холодный период на майские праздники.

По словам климатолога, нынешняя погода обусловлена затоками холодного воздуха в тылу циклонов. Воздушные массы идут с севера. Согласно метеорологическим прогнозам, ночью ожидаются заморозки до -2. На дорогах возможна гололедица.

Кирилл Попов, корреспондент:

— При резком похолодании летняя резина меняет свои свойства, она попросту «дубеет». Теряется сцепление с любым дорожным покрытием. Поэтому в таких условиях автомобилистам и пешеходам надо быть особенно бдительными на дорогах.

МЧС, тем временем, рекомендует лишний раз не включать газовые горелки и не перегружать электросети. В Янтарном отопительный сезон решили продлить до пятницы. Впрочем, терпеть зимний май осталось недолго. По прогнозам синоптиков, к концу рабочей недели значительно потеплеет. В воскресенье ожидается до +18.