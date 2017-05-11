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12:40 (мск), источник: Интерфакс

В московском метро исполнят оперу «Сильмариллион» на эльфийском языке

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — Опера на эльфийском языке прозвучит в метро в память об авторе «Сильмариллиона» и «Властелина колец» Джоне Толкине, сообщил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Источник: РИА "Новости"

«У нас будет опера. В этом году мы решили провести ночной концерт», — сказал Пегов на пресс-конференции в четверг.

«В ночь на 13 мая на станции “Деловой центр” состоится предпремьерный показ оперы “Сильмариллион” в память Толкина», — сказал он. Пегов отметил, что опера прозвучит на эльфийском языке под аккомпанемент президентского оркестра.

Розыгрыш части пригласительных билетов на мероприятие пройдет на страницах столичного метрополитена в социальных сетях. На сайте метро будет обеспечена интернет-трансляция оперы.

«Сильмариллион» Толкина — сборник мифов и легенд, описывающих события, происходившие до истории, изложенной во «Властелине колец». Большая часть уделена истории эльфов. Книга была издана после смерти писателя его сыном Кристофером.

Джон Рональд Руэл Толкин является создателем нескольких искусственных языков: «квенья», или язык высших эльфов; «синдарин» — язык серых эльфов. Эти языки используется в художественных текстах писателя.

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