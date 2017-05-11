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13:39 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сроки планового отключения горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде перенесены на 25 мая

Разрабатывается новый план-график отключения горячего водоснабжения в рамках весенне-летней ремонтной кампании.

Сроки планового отключения горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде перенесены на 25 мая.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Теплоэнерго», такие меры приняты руководством компании и администрацией Нижнего Новгорода в связи с установившейся в городе холодной погодой.

По словам собеседника агентства в компании, в настоящее время разрабатывается новый план-график отключения горячего водоснабжения в рамках весенне-летней ремонтной кампании. После его утверждения городской мэрией он будет представлен для ознакомления жителям города и домоуправляющим компаниям.

Пока известно лишь, что основные отключения горячей воды на объектах начнутся с 25 мая, а не с 10 мая, как планировалось ранее.

Напомним, что в настоящее время компания начала прием заявок на возобновление подачи отопления в Нижнем Новгороде.

Заявки принимаются только от юридических лиц: домоуправляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, социальных объектов и т. п. Все заявки должны быть поданы непосредственно в центре обслуживания клиентов «Теплоэнерго» на бульваре Мира.

Официально же отопительный сезон в городе завершился еще 2 мая.

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