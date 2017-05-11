Сроки планового отключения горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде перенесены на 25 мая
Разрабатывается новый
Разрабатывается новый
Сроки планового отключения горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде перенесены на 25 мая.
Как сообщает
По словам собеседника агентства в компании, в настоящее время разрабатывается новый
Пока известно лишь, что основные отключения горячей воды на объектах начнутся с 25 мая, а не с 10 мая, как планировалось ранее.
Напомним, что в настоящее время компания начала прием заявок на возобновление подачи отопления в Нижнем Новгороде.
Заявки принимаются только от юридических лиц: домоуправляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, социальных объектов
Официально же отопительный сезон в городе завершился еще 2 мая.