В Уфе появилась аллея сосен в честь погибших военнослужащих

В закладке «Аллеи памяти» принимали участие инициаторы мероприятия — руководство и личный состав Управления Росгвардии по Башкортостану и отряда специального назначения имени генерала Шаймуратова, глава администрации Уфы Ирек Ялалов, глава администрации Советского района Урал Кильсенбаев, вдовы, родители и дети погибших сотрудников и военнослужащих, представители религиозных конфессий, ветеранских организаций.

«Закладывая “Аллею памяти” погибших сотрудников и военнослужащих, мы отдаем священный долг тем, чей подвиг служит примером беспредельной отваги, мужества и героизма. Кто лицом к лицу столкнулся с опасностью и до конца с честью и достоинством исполнил свой служебный и воинский долг, — отметил и.о. начальника Управления Росгвардии по РБ полковник Владимир Чернов. — Сегодня этот парк-мемориал пополнится именными соснами. Каждое посвящено памяти погибшего героя».