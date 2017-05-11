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12:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе появилась аллея сосен в честь погибших военнослужащих

УФА, 11 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В уфимском сквере имени 50-летия Победы высажены 34 именные сосны. Число деревьев совпадает с числом военнослужащих, погибших при исполнении своего служебного долга.

В закладке «Аллеи памяти» принимали участие инициаторы мероприятия — руководство и личный состав Управления Росгвардии по Башкортостану и отряда специального назначения имени генерала Шаймуратова, глава администрации Уфы Ирек Ялалов, глава администрации Советского района Урал Кильсенбаев, вдовы, родители и дети погибших сотрудников и военнослужащих, представители религиозных конфессий, ветеранских организаций.

«Закладывая “Аллею памяти” погибших сотрудников и военнослужащих, мы отдаем священный долг тем, чей подвиг служит примером беспредельной отваги, мужества и героизма. Кто лицом к лицу столкнулся с опасностью и до конца с честью и достоинством исполнил свой служебный и воинский долг, — отметил и.о. начальника Управления Росгвардии по РБ полковник Владимир Чернов. — Сегодня этот парк-мемориал пополнится именными соснами. Каждое посвящено памяти погибшего героя».

Аллея с именными деревьями станет отправной точкой к формированию новой традиции Управления Росгвардии, местом памятных мероприятий и встреч для военнослужащих, простых горожан, отметили в пресс-службе администрации Уфы.

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