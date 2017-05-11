В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

15 мая в Калининском районе с 10 до 18 часов будет отключена горячая и холодная вода по следующим адресам:

ул. Т. Янаби, 65, 65 к.1, 65/1, 65/1 к.1, 65/2, 65/3, 67, 69, 69/2, 69/3, 71, 71/2; ул. Глинки, 2, 4.

16 мая в этом же районе с 10 до 18 часов холодное и горячее водоснабжение отключат на ул. Т. Янаби, 57, 57/1, 57 к.1, 59, 59/1, 61, 61/1, 63; ул. Ферина, 14, 16, 18.

В Орджоникидзевском районе 16 мая с 10 до 16 часов горячей и холодной воды не будет на ул. Победы, 31/1; пер. Шкаповский, 4, 4а, 6, 8, 8/1.

В Калининском районе 16 мая с 10 до 18 часов отключение холодной воды запланировано по адресам:

ул. Черниковская, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25; ул. Ивана Франко, 7, 7а, 8, 9, 10, 12; ул. Кольцевая 130, 132, 134.

В Советском районе в этот же день с 10 до 23 часов будет отключена холодная вода на бульваре Хадии Давлетшиной, 3.

17 мая запланировано два отключения воды.

В Кировском районе с 10 до 17 часов без холодной воды останутся жильцы домов на ул. Амантая, 2, 2/1, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8/1, 9, 9/1, 10/1.

В Калининском районе с 10 часов 17 мая до 6 часов утра 18 мая холодная вода будет отключена на ул. Зианчуринская, 2, 4, 31; ул. Моховая, 19; ул. Артема, 36; ул. Петергофская, 1, 2а; ул. Сельская Богородская, 18/1, 57, 59, 61, 65; ул. Трамвайная, 4/5; ул. Кирпичная, 44.

18 мая запланировано три отключения воды.

В Октябрьском районе с 10.30 до 20.30 холодную воду отключат на ул. Российская, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5.

В Калининском районе с 10 до 18 часов холодной воды не будет на ул. Интернациональная, 85, 85а, 87, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 103/1; ул. Невского, 4.

В Орджоникидзевском районе 18 мая, с 10 до 17 часов холодную воду отключат на бульваре Славы 1а, 1б и 1 В.