Кубанская исполнительница попала в финал отборочного тура детского «Евровидения»
Участница сводного Детского хора Кубани Глафира Леухина попала в финал отборочного тура детской версии «Евровидения».
Участница сводного Детского хора Кубани Глафира Леухина попала в финал отборочного тура детской версии «Евровидения».
Она отобрана в числе 19 лучших детей из 49 претендентов. Окончательное решение по поводу участника конкурса будет принято 3 июня. Девочка занимается эстрадным пением с Инной Шматовой, вместе с которой создала песню «Моменты» на двух языках.
Детское «Евровидение» пройдет в Грузии в ноябре 2017 года, сообщили ГТРК «Кубань» в