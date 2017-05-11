Кубанская исполнительница попала в финал отборочного тура детского «Евровидения»

Она отобрана в числе 19 лучших детей из 49 претендентов. Окончательное решение по поводу участника конкурса будет принято 3 июня. Девочка занимается эстрадным пением с Инной Шматовой, вместе с которой создала песню «Моменты» на двух языках.

Детское «Евровидение» пройдет в Грузии в ноябре 2017 года, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства культуры Кубани.