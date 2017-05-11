В Воронежском заповеднике у пары бобров родился детеныш

Бобренок находится в закрытом от туристов помещении под опекой родителей, питается молоком матери. По словам сотрудников заповедника, малыш уже свободно плавает. Детеныш получил документы и регистрационный номер.

— Первые пять дней после появления на свет потомства мы не заглядываем в гнездо к подопечным, так как есть опасность, что бобриха, нервничая, может случайно задеть бобренка хвостом и задавить его, — рассказал ведущий специалист бобрового питомника Владимир Лавров.

Бобрята появляются на свет один раз в год. Обычно рождается 2−4 малыша. Новорожденные довольно самостоятельны: зрячие и покрытые шерстью, уже через 1−2 дня хорошо плавают, а после 20 дней способны самостоятельно добывать пищу.