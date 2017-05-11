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13:11 (мск), источник: НИА Самара

Психологи работают с самарскими детьми, зарегистрированными в «группах смерти»

В поле зрения правоохранителей попало 13 групп.

Полицейские проверяют сообщества в социальных сетях, которые напрямую или косвенно склоняют школьников к самоубийству. В поле зрения правоохранителей попало 13 групп. В них зарегистрировались 12 детей из Самары. Об этом в четверг, 11 мая, на заседании контрольного комитета городской думы сообщил оперуполномеченный отдела уголовного розыска регионального УМВД.

Как пояснил полицейский, даже если правоохранители добьются закрытия «групп смерти», на их месте уже завтра появятся несколько новых. Поэтому эта работа носит непрерывный характер.

Между тем в департаменте образования пояснили, что детей, которые зарегистрировались в группах смерти, вычислить несложно по внешнему виду и поведению. У таких подростков на частях тела, как правило, есть порезы. Также дети могут, например, раздавать свои личные вещи знакомым и друзьям, пишет 63.ру.

— Создатели групп просят подростков выполнить около 50 заданий, где на первом этапе организаторы требуют от детей контактные данные, а завершающим шагом является призыв совершить суицид. В целях профилактики в школах с родителями и учителями проводят собрания. А с детьми, которые зарегистрировались в запрещенных группах, работают психологи и психиатры, — рассказала заместитель руководителя департамента образования Самары Наталья Кудрявцева.

Отметим, что на сегодняшний день на территории всей страны Роскомнадзор внес в список запрещенных 3 447 доменов, на которых описывались способы самоубийств или публиковались призывы к ним. В случае, если оператор связи не торопится исполнить постановление надзорного органа о закрытии домена, им грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

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