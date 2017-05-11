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13:07 (мск), источник: НИА Самара

Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты

Больше всего улетели в Турцию.

Аэропорт Курумоч обслужил в майские праздники 58,8 тысячи пассажиров. Причем большая часть из них предпочла иностранные курорты.

Так, с 1 по 9 мая в Анталью улетели 9,4 тысячи человек. Это 50% от всех пассажиров аэровокзала, которые воспользовались международными рейсами в прошедшие праздники. И лишь 1022 человека предпочли зарубежным берегам отдых в Сочи, сообщили в администрации самарского аэропорта.

Среди внутрироссийских направлений особую популярность в майские праздники снискал Санкт-Петербург. Пассажиропоток в культурную столицу вырос на 90%. Также среди востребованных городов оказались Москва, Алматы, Стамбул, Екатеринбург, Дубай и Ларнака, пишет 63.ру.

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