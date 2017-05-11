Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты

Аэропорт Курумоч обслужил в майские праздники 58,8 тысячи пассажиров. Причем большая часть из них предпочла иностранные курорты.

Так, с 1 по 9 мая в Анталью улетели 9,4 тысячи человек. Это 50% от всех пассажиров аэровокзала, которые воспользовались международными рейсами в прошедшие праздники. И лишь 1022 человека предпочли зарубежным берегам отдых в Сочи, сообщили в администрации самарского аэропорта.