В РПЦ поддержали обвинительный приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

«Христиане всегда призывали к милосердию, и христианин не будет желать никому мучений физических и нравственных, с которыми сопряжено пребывание человека в тюрьме. И я думаю, что суд при принятии решения по делу Соколовского тоже руководствовался соображениями гуманности, — прокомментировал приговор заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

Главное, отмечает он, что суд вынес обвинительный приговор, а не оправдательный.

Игумен Серапион с сожалением заметил, что Соколовский в своем последнем слове не выразил ни слова сожаления о том, что оскорбил чьи-то чувства. Представитель РПЦ все же надеется, что блогер сделает хоть какие-то выводы из этой ситуации.

Тем временем заместитель экспертного совета по государственной религиоведческой экспертизе при Минюсте РФ и глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев назвал вынесенный приговор справедливым, но достаточно мягким.

Он предупреждает, что иллюзия безнаказанности может спровоцировать хулиганов к более дерзким выходкам. По его мнению, подобные личности по-хорошему не понимают.

«Впрочем, и приговоры им особой жесткостью не отличаются, что заметно увеличивает шансы на перевоспитание. Полагаю, что здесь российское правосудие ведет себя абсолютно разумно», — сказал он в интервью информагентству «Интерфакс-Религия».

Справедливым считают этот приговор в Общественной палате. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю Дмитрий Галочкин уверен, что несмотря на адекватность принятого решения, судебной системе и РПЦ стоит подготовиться к волне негатива, которая может обрушиться на них в соцсетях.

Член ОП РФ Елена Сутормина не сомневается, что история Соколовского станет уроком для других. По ее словам, подобные действия обязательно нужно пресекать.