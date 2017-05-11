Скандальная 4 овощебаза Екатеринбурга закрыта силовиками
Работа предприятия остановлена по требованию управляющего, всех торговцев выгнали под дождь.
Работа предприятия остановлена по требованию управляющего, всех торговцев выгнали под дождь.
Скандально известная овощебаза № 4 закрыта. Как передают информированные источники «АиФ-Урал», склады закрыли в 9 утра 11 мая. «Ждали
По имеющейся информации, базу закрыли по требованию нового конкурсного управляющего для подробной инвентаризации и расчета с кредиторами.
Предприятие, которым владела семья ныне осужденного