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13:21 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Скандальная 4 овощебаза Екатеринбурга закрыта силовиками

Работа предприятия остановлена по требованию управляющего, всех торговцев выгнали под дождь.

Скандально известная овощебаза № 4 закрыта. Как передают информированные источники «АиФ-Урал», склады закрыли в 9 утра 11 мая. «Ждали каких-то налоговиков. Весь народ стоял на улице под дождем. Где-то в 11 торговцы зашли в склады, но их тут же разогнали по домам», — отметил собеседник.

По имеющейся информации, базу закрыли по требованию нового конкурсного управляющего для подробной инвентаризации и расчета с кредиторами.

Предприятие, которым владела семья ныне осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева регулярно попадало в сводки происшествий как крупный логистический центр для наркоторговли и поставки оружия. Контрабанда поступала из стран Ближнего Зарубежья вместе с фруктами и овощами. В конце апреля в машине охраны нашли взрывпакет и оружие. В данный момент овощебазой управляет конкурировавшая за право владеть предприятие во главе с наследницей покойной партнерши Контеева Русиной.

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