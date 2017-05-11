Скандальная 4 овощебаза Екатеринбурга закрыта силовиками

Скандально известная овощебаза № 4 закрыта. Как передают информированные источники «АиФ-Урал», склады закрыли в 9 утра 11 мая. «Ждали каких-то налоговиков. Весь народ стоял на улице под дождем. Где-то в 11 торговцы зашли в склады, но их тут же разогнали по домам», — отметил собеседник.

По имеющейся информации, базу закрыли по требованию нового конкурсного управляющего для подробной инвентаризации и расчета с кредиторами.