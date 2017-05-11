Пермяки продолжают судиться за свои гаражи в центре города

Больше года назад теруправление Росимущества через суд добилось признания подземных гаражей-боксов, расположенных в центре Перми на участке, выделенном под новое здание краевого суда, самовольными постройками.



В апелляционной инстанции повторились события 12 октября 2016 года. Тогда обжаловалось решение судьи Ленинского районного суда Перми Дениса Копылова-Прилипко от 27 июля 2016 года, которым был частично удовлетворен иск теруправления Росимущества. Пермский краевой суд направил жалобы ответчиков в Москву, указав мотивы: «В целях исключения сомнений в объективности и беспристрастности апелляционной инстанции». Верховный суд РФ 1 ноября поручил рассмотрение гражданского дела Кировскому областному суду, который 21 декабря оставили апелляционные жалобы без удовлетворения, решение Ленинского районного суда Перми — без изменения.



Затем теруправление Росимущества вновь обратилось в суд, попросив изменить способ и порядок исполнения вступившего в силу решения. Судья Ленинского районного суда Перми Сергей Плешивцев 24 марта 2017 года поддержал доводы государственного органа. Раньше снос собственных гаражей возлагался на самих ответчиков. Теперь это необходимо сделать «в соответствии с разделом 7 тома 7 «Проекта работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства», выполненного ЗАО «Пермпроект» с последующим отнесением расходов по сносу (демонтажу) на ответчиков».



Напомним, ответчиками числятся 45 граждан, в том числе — Владимир Жуков, депутат краевого заксобрания по одномандатному округу № 4, а также ООО «Межотраслевое объединение (МО) «Алер» и ФГКУ «Управление вневедомственной охраны (УВО) войск национальной гвардии (ВНГ) РФ по Пермскому краю». Их подземные гаражи-боксы, расположенные на земельном участке площадью 0,2 га по соседству со зданиями Пермского краевого суда, признаны самовольной постройкой, угрожающей жизни и здоровью граждан. Документы о том, что администрация Перми еще 19 апреля 1993 года выдала ООО «МО «Алер» свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования земельным участком, а 22 сентября 1993 года — разрешение на строительство, суды двух инстанций не приняли во внимание. Акты государственной приемочной комиссии от 27 января 1994 года о принятии 53 гаражей-боксов тоже не стали доказательствами в защиту ответчиков, как и письмо из прокуратуры Перми от 28 октября 2015 года с выводом: «Гаражи-боксы не имеют признаков самовольной постройки».



В основу решения о сносе положен протокол комиссионного обследования построек, составленный 21 ноября 2013 года администрацией Ленинского района Перми. В бумаге сказано о бытовом и строительном мусоре, отсутствии естественного и искусственного освещения, трещинах в наружных стенах и т. д. Хотя ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Пермскому краю» представило документы, что гараж-бокс № 10 не имеет признаков аварийного и его износ определен в 25,72%, суд их во внимание не принял.



На слушании частных жалоб 11 мая 2017 года стало известно, что в Верховный суд РФ от имени собственников гаражей подана кассационная жалоба с просьбой отменить решение Ленинского районного суда Перми от 27 июля 2016 года и апелляционное определение Кировского областного суда от 21 декабря 2016 года. Все присутствующие в зале ответчики поддержали ходатайство о направлении в Нижегородский областной суд своих частных жалоб на определение Ленинского районного суда Перми от 24 марта 2017 года об изменении способа и порядка исполнения решения о принудительном сносе подземных гаражей.