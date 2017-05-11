После скандала с раненым волком Чайка распорядился проверить Большереченский зоопарк
Такое поручение дал генпрокурору президент России Владимир Путин.
Такое поручение дал генпрокурору президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин поручил генпрокуратуре проверить работу властей по исполнению законодательства в сфере защиты краснокнижных видов дикой природы. А, в свою очередь, глава надзорного ведомства Юрий Чайка дал указания главам подразделений.
Сотрудники прокуратуры в регионах оценят законность работы организаций, занимающихся добычей, содержанием, разведением и демонстрацией диких животных и птиц.
— Будут проверены зоопарки, океанариумы, дельфинарии, рыболовные, образовательные, научные и
Уже начались проверки в пограничных органах ФСБ России, органах ФТС России, направленные на противодействие незаконному вывозу краснокнижных и иных видов диких животных в иностранные государства. В случае выявления лиц, нарушивших закон, будут предприняты меры по ликвидации ущерба и аресту имущества.
Помимо всех прочих проверят и Большереченский зоопарк, где как раз находятся 50 видов животных, занесенных в Красные книги.
Напомним, что история с раненым волчонком с Большереченском зоопарка, окровавленную лапу которого не сразу заметили сотрудники, наделала много шума. Сейчас зверинец проверяет прокуратура Омской области, несмотря на заявления, что животные находятся в естественной среде обитания.