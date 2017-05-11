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13:26 (мск), источник: Om1.ru

После скандала с раненым волком Чайка распорядился проверить Большереченский зоопарк

Такое поручение дал генпрокурору президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин поручил генпрокуратуре проверить работу властей по исполнению законодательства в сфере защиты краснокнижных видов дикой природы. А, в свою очередь, глава надзорного ведомства Юрий Чайка дал указания главам подразделений.

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Сотрудники прокуратуры в регионах оценят законность работы организаций, занимающихся добычей, содержанием, разведением и демонстрацией диких животных и птиц.

— Будут проверены зоопарки, океанариумы, дельфинарии, рыболовные, образовательные, научные и культурно-просветительские организации. Повышенное внимание органами прокуратуры будет уделено эффективности работы органов Росрыболовства, Россельхознадзора, органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления по охране и защите дикой флоры и фауны, борьбе с браконьерами, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уже начались проверки в пограничных органах ФСБ России, органах ФТС России, направленные на противодействие незаконному вывозу краснокнижных и иных видов диких животных в иностранные государства. В случае выявления лиц, нарушивших закон, будут предприняты меры по ликвидации ущерба и аресту имущества.

Помимо всех прочих проверят и Большереченский зоопарк, где как раз находятся 50 видов животных, занесенных в Красные книги.

Напомним, что история с раненым волчонком с Большереченском зоопарка, окровавленную лапу которого не сразу заметили сотрудники, наделала много шума. Сейчас зверинец проверяет прокуратура Омской области, несмотря на заявления, что животные находятся в естественной среде обитания.

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