Мест для строительства парковок в Симферополе не осталось — Бахарев

Глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев заявил, что строить подземные парковки в городе нецелесообразно в связи с качеством грунта и, как следствие, высокой себестоимостью парковочного места, передает Крыминформ.

«В землю уходить — дорого. Во-первых, у нас грунты не совсем хорошие. В том смысле, что требуют больших вложений. Паркоместо будет дорогим и такие длинные инвестиции инвесторов не привлекают. Бюджетных денег на это нет», — подчеркнул Бахарев.

Он также сообщил, что на территории Симферополя нет свободных мест, где можно было бы построить надземные парковки.

«Наш МУП “Гортранссервис” содержит 13 парковок. Более парковок в городе организовать на данный момент не представляется возможным. Мы исчерпаны. Мы задыхаемся в границах города. У нас нет земли для парковок», — сообщил глава горадминистрации.

Помимо этого, Бахарев уточнил, что необходимо расширять границы города и делать улавливающие парковки на въездах в него.