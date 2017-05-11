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13:29 (мск), источник: АиФ Крым

Мест для строительства парковок в Симферополе не осталось — Бахарев

Строить подземные парковки в Симферополе нецелесообразно из-за качества грунта, а организовать наземные парковки в городе власти не могут.

Глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев заявил, что строить подземные парковки в городе нецелесообразно в связи с качеством грунта и, как следствие, высокой себестоимостью парковочного места, передает Крыминформ.

«В землю уходить — дорого. Во-первых, у нас грунты не совсем хорошие. В том смысле, что требуют больших вложений. Паркоместо будет дорогим и такие длинные инвестиции инвесторов не привлекают. Бюджетных денег на это нет», — подчеркнул Бахарев.

Он также сообщил, что на территории Симферополя нет свободных мест, где можно было бы построить надземные парковки.

«Наш МУП “Гортранссервис” содержит 13 парковок. Более парковок в городе организовать на данный момент не представляется возможным. Мы исчерпаны. Мы задыхаемся в границах города. У нас нет земли для парковок», — сообщил глава горадминистрации.

Помимо этого, Бахарев уточнил, что необходимо расширять границы города и делать улавливающие парковки на въездах в него.

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