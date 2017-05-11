Мест для строительства парковок в Симферополе не осталось — Бахарев
Строить подземные парковки в Симферополе нецелесообразно
Строить подземные парковки в Симферополе нецелесообразно
Глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев заявил, что строить подземные парковки в городе нецелесообразно в связи с качеством грунта и, как следствие, высокой себестоимостью парковочного места, передает Крыминформ.
«В землю уходить — дорого.
Он также сообщил, что на территории Симферополя нет свободных мест, где можно было бы построить надземные парковки.
«Наш МУП “Гортранссервис” содержит 13 парковок. Более парковок в городе организовать на данный момент не представляется возможным. Мы исчерпаны. Мы задыхаемся в границах города. У нас нет земли для парковок», — сообщил глава горадминистрации.
Помимо этого, Бахарев уточнил, что необходимо расширять границы города и делать улавливающие парковки на въездах в него.