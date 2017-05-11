Екатеринбургский «ловец покемонов» теперь будет «спокоен и тих» и намерен получить высшее образование

«Всем большое спасибо, кто приходил на суды, поддерживал. Считаю, именно благодаря тому, что суды открытые, это повлекло не столь суровое наказание, каким могло бы быть. (…) Я очень доволен, что на свободе. У меня есть возможность не сидеть в темнице сырой и погибать от туберкулеза, а заниматься чем-то полезным и интересным», — сообщил журналистам Р. Соколовский.

Он заявил, что не надеялся на оправдательный приговор. «У моего судьи нет ни одного оправдательного приговора за всю ее работу», — пояснил блогер.

Он отметил, что приобрел очень большую медийность и постарается воспользоваться ей во благо.

«Буду очень спокоен и тих, потому что меня могут посадить на реальный срок», — добавил Р. Соколовский.