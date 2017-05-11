Екатеринбургский «ловец покемонов» теперь будет «спокоен и тих» и намерен получить высшее образование
Екатеринбург. 11 мая.
Екатеринбург. 11 мая.
«Всем большое спасибо, кто приходил на суды, поддерживал. Считаю, именно благодаря тому, что суды открытые, это повлекло не столь суровое наказание, каким могло бы быть. (…) Я очень доволен, что на свободе. У меня есть возможность не сидеть в темнице сырой и погибать от туберкулеза, а заниматься
Он заявил, что не надеялся на оправдательный приговор. «У моего судьи нет ни одного оправдательного приговора за всю ее работу», — пояснил блогер.
Он отметил, что приобрел очень большую медийность и постарается воспользоваться ей во благо.
«Буду очень спокоен и тих, потому что меня могут посадить на реальный срок», — добавил Р. Соколовский.
Блогер рассказал, что первым делом намерен увидеться со своей девушкой, пообщаться с мамой, решить жилищный вопрос.
«Все события меня разорили, я потеряли все свои деньги», — добавил блогер.
Он также добавил, что займется получением высшего образования, но пока не определился, какого. «Может быть, пойду на журналистский (факультет — ИФ)», — заявил В. Соколовский.
Как сообщалось, в четверг
Гособвинение в ходе прений попросило для Р. Соколовского наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Защита блогера попросила оправдать его.
Р. Соколовский признан виновным по девяти эпизодам по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по семи эпизодам по ч.1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и по ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).
Р. Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском
По данным следствия, всего блогер с мая 2013 по сентябрь 2016 года разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли «шпионскую» шариковую ручку.