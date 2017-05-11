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13:29 (мск), источник: PROUFU.ru

Радик Юльякшин рассказал о своем здоровье

Известный башкирский исполнитель Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Elvin Grey, рассказал о своем самочувствии.

Напомним, ранее певец оказался в больнице из-за переутомления.

«Привет, дорогие друзья. Мы приехали в Уфу, и вот я сразу отправился в больницу. Капельница, все дела. Сразу хочу сказать, что концерт сегодня в Чишмах состоится. До встречи!» — рассказал Юльякшин в эфире своего аккаунта Instagram.

Также певец добавил снимки из больницы подписями: «Хорошо, все будет хорошо! Ой, чувствую я, девки, загуляю, ой, загуляю!».

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