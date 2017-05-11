Рябов: погода скоро исправится
На выходных, по данным Гидромета, ночью местами еще ожидаются заморозки, теплеть начнет в понедельник.
На выходных, по данным Гидромета, ночью местами еще ожидаются заморозки, теплеть начнет в понедельник.
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Погода в Беларуси в ближайшем времени начнет налаживаться: осадки прекратятся и потеплеет, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
Похолодание в республику пришло в начале недели, а в среду и четверг во многих регионах страны неожиданно пошел снег, который местами пролежал около двух часов.
«Атмосферный фронт, который принес снег, дожди и холод, уходит на восток и погода начнет налаживаться. Станет меньше облачности, осадки на большей части прекратятся, в дневные часы будет светить солнце, но с резкими перепадами температуры», — сказал Рябов.
По словам синоптика, в пятницу 12 мая ожидается без осадков, ночью и утром будет холодно — от 0 до -5°С, днем температура поднимется до +16°С.
Погоду на выходных будет формировать область повышенного атмосферного давления: кратковременные дожди ожидаются в крайних
Ночью в понедельник, по словам синоптика, будет еще холодно от -2°С по востоку Беларуси до +7°С по западу, днем воздух прогреется до +23°С.