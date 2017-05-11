Новосибирцам рассказали, когда ждать пика укусов клещей
Больше всего крови лесные насекомые попьют в конце мая — начале июня.
Больше всего крови лесные насекомые попьют в конце мая — начале июня.
Новосибирцы продолжают обращаться к медикам за помощью после укусов клещей.
Как сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова, первый укус клеща в регионе был зарегистрирован еще в конце марта, а всего с начала эпидсезона в Новосибирской области зарегистрировано 1914 пострадавших от их укусов клещей. «Это меньше, чем в прошлом году, — отметила Лада Самойлова. — Скорее всего потому, что начало мая выдалось очень прохладным».
Среди пострадавших от кровососущих насекомых на первом месте — пенсионеры (26%) на втором — школьники (18%) и на третьем — дети детсадовского возраста (16%). Чаще всего клещи кусали людей на территориях садовых и дачных обществ, а так же на кладбищах, где было много посетителей в родительский день. Однако были и те, кого клещ настиг в парке, таких новосибирцев в этом году 7 человек. На укус кровососущего насекомого жаловались посетители Заельцовского парка, зоопарка и парков в районах области.
Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, противоклещевая обработка в парках, детских оздоровительных лагерях, садовых обществах и на кладбищах ведется— специалисты обработали уже около 1 тыс. га, но это пока не вся территория, обработка еще продолжается и поэтому надо соблюдать меры предосторожности — одевать закрытую плотную одежду и пользоваться реппелентами от клещей.
«Клещевым энцефалитом в этом году уже заболели 4 взрослых, — сообщила главный инфекционист НСО Лариса Позднякова. — У двоих из них болезнь протекает в тяжелой форме, с поражениями нервной системы».
Пик активности клещей в регионе, по оценкам специалистов, придется на конец мая — начало июня. При этом, как отмечают медики, заболеть инфекционным заболеванием, передающимся от клеща, человек может даже если не был укушен им. Достаточно того, что клещ просто поползал по коже, оставив слюнной след. В этом случае медики тоже рекомендуют сделать укол