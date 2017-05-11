Новосибирцам рассказали, когда ждать пика укусов клещей

Новосибирцы продолжают обращаться к медикам за помощью после укусов клещей.

Как сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова, первый укус клеща в регионе был зарегистрирован еще в конце марта, а всего с начала эпидсезона в Новосибирской области зарегистрировано 1914 пострадавших от их укусов клещей. «Это меньше, чем в прошлом году, — отметила Лада Самойлова. — Скорее всего потому, что начало мая выдалось очень прохладным».

Среди пострадавших от кровососущих насекомых на первом месте — пенсионеры (26%) на втором — школьники (18%) и на третьем — дети детсадовского возраста (16%). Чаще всего клещи кусали людей на территориях садовых и дачных обществ, а так же на кладбищах, где было много посетителей в родительский день. Однако были и те, кого клещ настиг в парке, таких новосибирцев в этом году 7 человек. На укус кровососущего насекомого жаловались посетители Заельцовского парка, зоопарка и парков в районах области.

Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, противоклещевая обработка в парках, детских оздоровительных лагерях, садовых обществах и на кладбищах ведется— специалисты обработали уже около 1 тыс. га, но это пока не вся территория, обработка еще продолжается и поэтому надо соблюдать меры предосторожности — одевать закрытую плотную одежду и пользоваться реппелентами от клещей.

«Клещевым энцефалитом в этом году уже заболели 4 взрослых, — сообщила главный инфекционист НСО Лариса Позднякова. — У двоих из них болезнь протекает в тяжелой форме, с поражениями нервной системы».