В Пермском крае клещи покусали уже 950 человек

Жители края всё чаще приходят к врачам по поводу присасывания клещей. По данным краевого минздрава на 11 мая, с начала сезона к докторам обратились 950 человек. Для сравнения, в тот же период прошлого года цифра была куда больше — 3023 обращения. Это связано с прохладной погодой. У 29 жителей края подтвердился диагноз — клещевой энцефалит, у 165 — боррелиоз.

«Чтобы защитить себя от инфицирования, жители региона могут пройти вакцинацию. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к терапевту или участковому педиатру, если нужно вакцинировать ребёнка. В этом году мы планируем привить 95 тысяч человек, уже выполнили более 50% от плана», — рассказал главный эпидемиолог краевого минздрава Вадислав Семериков.