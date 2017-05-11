В Челябинской области ожидаются дожди, сильный ветер и ночные заморозки

В дневные часы в большинстве районов пройдут дожди. В пятницу, 12 мая, температура воздуха по области в дневные часы составит плюс 10−12 градусов, в выходные немного потеплеет — плюс 12−17 градусов.

Также прогнозируется сильный ветер до 13−18 метров в секунду, сообщает челябинский гидрометцентр. Порывистый ветер отрицательно скажется на самочувствии большинства метеозависимых людей. У них могут возникнуть головные и сердечные боли, приступы мигрени. Южноуральцы с неустойчивым психо-эмоциональным состоянием могут отреагировать на такую погоду немотивированным усилением депрессивного состояния.

Теплую и солнечную погоду южноуральцам по прогнозам синоптиков стоит ждать только к концу следующей недели.