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13:59 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области ожидаются дожди, сильный ветер и ночные заморозки

В Челябинской области в ближайшие трое суток, с 12 по 14 мая, в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Почва промерзнет до минус 4 градусов.

Источник: Агентство «Москва»

В дневные часы в большинстве районов пройдут дожди. В пятницу, 12 мая, температура воздуха по области в дневные часы составит плюс 10−12 градусов, в выходные немного потеплеет — плюс 12−17 градусов.

Также прогнозируется сильный ветер до 13−18 метров в секунду, сообщает челябинский гидрометцентр. Порывистый ветер отрицательно скажется на самочувствии большинства метеозависимых людей. У них могут возникнуть головные и сердечные боли, приступы мигрени. Южноуральцы с неустойчивым психо-эмоциональным состоянием могут отреагировать на такую погоду немотивированным усилением депрессивного состояния.

Теплую и солнечную погоду южноуральцам по прогнозам синоптиков стоит ждать только к концу следующей недели.

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