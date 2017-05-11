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14:45 (мск), источник: Моя Планета

Бариста из Сеула превратил кофе в искусство

Бариста из Южной Кореи придумал свой способ сделать кофе искусством. Он создает не просто рисунки пенкой-на-пенке, а настоящие шедевры в цвете. Одно неизвестно — как пить такой кофе?

Канбин Ли живет в Сеуле и работает в кофейне C.Through, где варит кофе и украшает его разноцветными рисунками на пенке.

Свой «метод» он называет Cremart, снимки самых удачных работ выкладывает в Instagram. Недавно Канбин Ли заявил о себе на портале Bored Panda.

Кажется, корейский бариста может нарисовать вам все, что пожелаете — от милых животных до изумительных пейзажей, даже репродукцию картин Ван Гога и Дега.

Пользователи сети, оценившие работы баристы, оставляют комментарии, смысл которых сводится к одному: разве у кого-то хватит смелости разрушить такие шедевры, выпив кофе?

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