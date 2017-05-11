Бариста из Сеула превратил кофе в искусство
Бариста из Южной Кореи придумал свой способ сделать кофе искусством. Он создает не просто рисунки
Бариста из Южной Кореи придумал свой способ сделать кофе искусством. Он создает не просто рисунки
Канбин Ли живет в Сеуле и работает в кофейне C.Through, где варит кофе и украшает его разноцветными рисунками на пенке.
Свой «метод» он называет Cremart, снимки самых удачных работ выкладывает в Instagram. Недавно Канбин Ли заявил о себе на портале Bored Panda.
Кажется, корейский бариста может нарисовать вам все, что пожелаете — от милых животных до изумительных пейзажей, даже репродукцию картин Ван Гога и Дега.
Пользователи сети, оценившие работы баристы, оставляют комментарии, смысл которых сводится к одному: разве у