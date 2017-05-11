В мае на нескольких улицах Ростова изменят схему дорожного движения

С 25 мая до 1 сентября из-за ремонтных работ ограничат движение машин по улицам 2-я Луговая, Пескова и Совхозная.

Кроме того, на время велопарада — 28 мая с 9 до 12 часов — органичат движение по маршруту: площадь Театральная — Большая Садовая — Ворошиловский — Левобережная, 94 — Ворошиловский — Большая Садовая — Театральная.

Также движение транспорта временно ограничат во время проведения проекта «Зеленый марафон». Это произойдет 28 мая. В этот день с 7 до 15 часов сложно будет проехать по улице Береговой на участке от Буденновского до Береговой, 45.

Добавим, в связи с благоустройством территорий стадиона «Ростов-Арена» с 15 мая изменят схему проезда по адресу улица Пойменная, 1б-1 «г». Могут запретить въезд на путепровод Пойменная — Темерницкий мост при движении от Батайска от временной дороги в направлении шоссе Восточное.