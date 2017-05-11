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14:15 (мск), источник: ИА REGNUM

В Екатеринбурге решена судьба временной мечети

На данный момент ведутся переговоры о предоставлении другого земельного участка под строительство мечети.

Апелляционный арбитражный суд отменил решение предыдущей инстанции о запрете на снос временной постройки на улице Степана Разина в Екатеринбурге, которая использовалась как мечеть. В сообщении арбитража говорится о полной отмене решения суда предыдущей инстанции и принятии по делу нового судебного акта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Распорядительная дирекция МУГИСО требует обязать религиозную организацию мусульман «Нур-Усман» освободить земельный участок от временной прорабской постройки и установить срок на исполнение судебного акта в течение одного месяца после вступления его в законную силу.

Напомним, что земельный участок был выделен организации мусульман «Нур-Усман» ещё в 2006 году. Небольшая постройка была возведена в ожидании строительства соборной мечети, которое планировалось завершить ещё в 2009 году. Однако строительство культового сооружения так и не началось из-за кризиса 2008 года.

В конце 2016 года распорядительная дирекция МУГИСО обратилось в прошлом году в Свердловский арбитражный суд с иском об освобождении земельного участка, но на судебном заседании 20 февраля 2017 года в требованиях было отказано. Решение было обжаловано в 17 арбитражном апелляционном суде.

Отметим, что сама мечеть ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов. Так в ходе февральского рейда о соблюдении миграционного законодательства, сотрудниками полиции было выявлено 12 иностранных граждан находящихся на территории России без соответствующих документов.

Также на данный момент ведутся переговоры о предоставлении организации мусульман «Нур-Усман» другого земельного участка для строительства мечети.

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