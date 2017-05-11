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14:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане могут возобновить работу вытрезвителей

Услуги по временному пребыванию в специализированных учреждениях планируется оказывать в 11 муниципальных образованиях республики.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Услуги по временному пребыванию лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, но не нуждающихся в медпомощи, планируется оказывать в специализированных учреждениях в 11 районах Татарстана.

На 28-м заседании Госсовета РТ в первом чтении были приняты законопроекты, касающиеся изменений в республиканские законы о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по оказанию в специализированных учреждениях услуг лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Они связаны с деятельностью вытрезвителей в республике.

Как рассказал первый замминистра здравоохранения РТ Сергей Осипов, проектом закона устанавливается, что «лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не нуждающимся в оказании медицинской помощи, оказываются услуги по временному пребыванию в специализированных учреждениях».

Он отметил, что в документе определяется, что услуги по временному пребыванию в специализированных учреждениях оказываются в 11 муниципальных образованиях республики. В частности, в Казани, Набережных Челнах, Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Лениногорском, Нижнекамском, Чистопольском районах.

«Указанный выбор муниципальных образований основан на схеме вытрезвителей в системе органов внутренних дел Российской Федерации, функционировавшей в республике до 2012 года», — пояснил представитель Минздрава РТ.

По его словам, законопроект предусматривает возможность передачи полномочий по оказанию услуг в специализированных учреждениях органам местного самоуправления обозначенных муниципальных образований. Финансироваться муниципальные вытрезвители будут из республиканского бюджета.

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