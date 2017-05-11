ФАС оштрафовала Цирк на Фонтанке из-за показа программы ко Дню Победы
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Управление ФАС (УФАС) по
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Управление ФАС (УФАС) по
«Назначить Большому
Согласно порталу госзакупок, договор на исполнение цирковой программы «Салют Победы» стоимостью 7,8 миллиона рублей был заключен с Росгосцирком путем закупки у единственного поставщика.
Как указывает УФАС Петербурга, это стало причиной жалобы, поданной в городское антимонопольное ведомство ООО «Международная цирковая компания» (МЦК). Рассмотрев ее заявление, комиссия УФАС установила в действиях цирка нарушения закона о закупках. В частности, по оценке антимонопольного ведомства, заказчик не разместил надлежащего извещения о закупке вместе с его неотъемлемой частью в виде проекта соответствующего договора, а также не разместил актуальную версию
Программа «Салют Победы» проходила в Цирке на Фонтанке с 29 апреля по 15 мая 2016 года. В этой военной героической пантомиме в постановке народного артиста России Анатолия Марчевского обыгрывались, в частности, знаменитые карикатуры Кукрыниксов, где захватчики изображены в виде собак и обезьян.
Управление ФАС по Петербургу не впервые предъявляет претензии к цирку. Так, в настоящее время в арбитраже рассматривается ряд дел, касающихся организации показа цирковой программы «Пусть всегда будет солнце» с участием знаменитого клоуна Олега Попова, где договор также был заключен с единственным поставщиком.