Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Предложен простой способ пережить развод
В Испании стартует массовая распродажа жилья
3-летняя девочка поразила соцсети недетским навыком
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не будет приглашать предателей на юбилей
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
18:27 (мск), источник: РИА Новости

ФАС оштрафовала Цирк на Фонтанке из-за показа программы ко Дню Победы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу назначила Большому Санкт-Петербургскому государственному цирку штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушения при организации показа программы «Салют Победы» в мае 2016 года, следует из материалов на сайте ФАС России.

Источник: РИА Новости

«Назначить Большому Санкт-Петербургскому государственному цирку административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, выразившегося в нарушении (статей) федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», — говорится в соответствующем постановлении, опубликованном в четверг.

Согласно порталу госзакупок, договор на исполнение цирковой программы «Салют Победы» стоимостью 7,8 миллиона рублей был заключен с Росгосцирком путем закупки у единственного поставщика.

Читайте также
День Победы в Петербурге

Как указывает УФАС Петербурга, это стало причиной жалобы, поданной в городское антимонопольное ведомство ООО «Международная цирковая компания» (МЦК). Рассмотрев ее заявление, комиссия УФАС установила в действиях цирка нарушения закона о закупках. В частности, по оценке антимонопольного ведомства, заказчик не разместил надлежащего извещения о закупке вместе с его неотъемлемой частью в виде проекта соответствующего договора, а также не разместил актуальную версию плана-графика закупок. Кроме того, не были соблюдены сроки размещения информации о заключенном договоре в реестре контрактов.

Программа «Салют Победы» проходила в Цирке на Фонтанке с 29 апреля по 15 мая 2016 года. В этой военной героической пантомиме в постановке народного артиста России Анатолия Марчевского обыгрывались, в частности, знаменитые карикатуры Кукрыниксов, где захватчики изображены в виде собак и обезьян.

Управление ФАС по Петербургу не впервые предъявляет претензии к цирку. Так, в настоящее время в арбитраже рассматривается ряд дел, касающихся организации показа цирковой программы «Пусть всегда будет солнце» с участием знаменитого клоуна Олега Попова, где договор также был заключен с единственным поставщиком.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американские СМИ во время визита Лаврова впали в истерику
Сборная России обыграла Данию в матче чемпионата мира
МИД ответил на претензии СМИ из-за фото Лаврова и Трампа
AP: Эр-Рияд оплатил кампанию против акта о терактах 11 сентября
Правительство одобрило закон о телемедицине
В Счетной палате рассказали, как россияне используют маткапитал
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Массимо Каррера: Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих Главный тренер «Спартака» дал невероятное количество интервью итальянским СМИ после чемпионства красно-белых
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь