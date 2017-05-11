Эксперты ОНФ рассказали, где в центральной России самые плохие дороги

В феврале ОНФ запустил новый проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог», итоги которого будут подведены в конце текущего года. Вместе с этим активисты подготовят рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

Лучшие дороги оказались в Белгороде, как и в 2015 году, худшие — в Костроме, Твери и Воронеже.

Лучшие дороги оказались в Белгороде, как и в 2015 году, худшие — в Костроме, Твери и Воронеже.

В пресс-службе движения уточнили, что 13 мая стартует очередной этап рейдов в рамках проекта — на этот раз активисты проверят дороги в крупных городах Северо-Запада России. В рамках инспекции планируется оценить в том числе качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012—2016 годах, а также тех дорог, которые уже были проверены в 2015 году.

«Мы надеемся, что в Северо-Западном федеральном округе в этот раз качество дорог нас порадует и большинство дорожных дефектов, выявленных два года назад, окажутся исправленными», — отметил Васильев.