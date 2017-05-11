МЧС предупредило об ухудшении погоды в Татарстане

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). С полуночи до 22 часов 12 мая 2017 года на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4˚, днем и вечером сильный юго-западный ветер порывами 18−23 м/с (в Казани 15−20 м/с), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сильный ветер и заморозки представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Находясь на улице, нужно избегать нахождения рядом с ЛЭП, деревьями, щитами рекламы и витринами, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд здания.