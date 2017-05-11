МЧС предупредило об ухудшении погоды в Татарстане
В республике ожидаются заморозки и сильный ветер.
В республике ожидаются заморозки и сильный ветер.
(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). С полуночи до 22 часов 12 мая 2017 года на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4˚, днем и вечером сильный
Сильный ветер и заморозки представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Находясь на улице, нужно избегать нахождения рядом с ЛЭП, деревьями, щитами рекламы и витринами, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд здания.
При движении на автомобиле указанных метеорологических условиях следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Большинство
Водителям следует двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках, при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию. По возможности воздержаться от поездок за пределы населенного пункта.
Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что