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14:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Татарстане

В республике ожидаются заморозки и сильный ветер.

Источник: Reuters

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). С полуночи до 22 часов 12 мая 2017 года на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4˚, днем и вечером сильный юго-западный ветер порывами 18−23 м/с (в Казани 15−20 м/с), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сильный ветер и заморозки представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Находясь на улице, нужно избегать нахождения рядом с ЛЭП, деревьями, щитами рекламы и витринами, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд здания.

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При движении на автомобиле указанных метеорологических условиях следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит с движущимся впереди транспортным средством. Целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость, следует избегать внезапных торможений.

Водителям следует двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках, при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию. По возможности воздержаться от поездок за пределы населенного пункта.

Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что из-за плохой видимости водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства; не перебегать трассу перед движущимся транспортом.

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