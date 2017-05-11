В Севастополе из-за плохих анализов морской воды закрыли пляж «Голубая бухта»

Излюбленное место севастопольцев и кинематографистов — пляж «Голубая бухта» — официально закрыли из-за неудовлетворительного анализа морской воды. Там нельзя купаться из-за постоянного выброса канализации в море.

— Общее количество мест массового отдыха на водных объектах в Севастополе составляет 54. Из них 10 пляжей закреплены по договорам аренды и находятся в зонах работы баз отдыха, детских оздоровительных лагерей и традиционно содержатся за счет этих предприятий, — рассказал директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов. — Два пляжа выведены из эксплуатации. Это пляж «Голубая бухта» и пляж «Солнечный». «Голубая бухта» — в связи с неудовлетворительным анализом морской воды. «Солнечный» — в связи с реконструкцией сквера им. Анны Ахматовой. Доступ на пляж невозможен до окончания реконструкции.

Пляж «Голубая бухта» откроют только после реконструкции канализационно-очистных сооружений «Южные». Эти работы власти города обещают полностью завершить в 2020 году.

Что касается крупнейшего пляжа Севастополя — «Солнечный», то, напомним, он закрыт из-за реконструкции примыкающего к нему парка имени Ахматовой.

По словам врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, средства из федерального бюджета на эти работы были доведены только 1 марта 2017 года. Сейчас на стройплощадке уже работает подрядчик. Правительство Севастополя не будет давать ему рекомендации открывать пляж, иначе вся уголовная ответственность будет на нем.

Также власти Севастополя могут закрыть еще 13 пляжей. Они — безхозные. Андрей Чибисов пояснил, что если на них в процессе конкурса не поступит заявок, они будут закреплены за госпредприятиями или в нагрузку операторам, которые эксплуатируют другие коммерчески эффективные пляжи.

Овсянников предложил подумать о поддержке 13 пляжей через городской бюджет.

— Если необходимо, обсуждайте в бюджетном комитете и вносите заявку на содержание. Если нет средств, оператора, если пляж не соответствует требованиям надзорных органов, он будет закрыт и никакой критики правительства в этом моменте быть не должно. Мы сделали все возможное, — сказал Овсянников.

Все остальные пляжи правительство Севастополя обещает открыть к 1 июня.