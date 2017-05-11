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14:40 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Власти Волгограда обещают сохранить Ворошиловский рынок

Власти Волгограда обещают сохранить Ворошиловский рынок.

В Волгограде в ходе состоявшейся 11 мая встречи представителей власти и предпринимателей первые пообещали, что Ворошиловский рынок продолжит свое существование, а все заинтересованные лица останутся при своих местах.

Так, в частности, в мэрии заявляют, что слухи о закрытии МУП «Рынок оптово-розничной торговли» сильно преувеличены. Чиновники настаивают на том, что речь идет об объединении двух муниципальных предприятий — Ворошиловского и Центрального рынка — в одно.

Фактически, сообщает ВДТВ, Ворошиловский рынок будет ликвидирован только на бумаге. Закрывать его, по заверению руководителя департамента администрации Волгограда Евгения Ускова, никто не намерен.

Объединив два МУПа чиновники надеются реализовать план снижения затрат на административно-управленческие функции.

После того, как все процедуры объединения двух рынков под одним началом будут завершены, констатировал Усков, с предпринимателями Ворошиловского рынка будет перезаключен договор и все они продолжат работу в прежнем режиме.

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