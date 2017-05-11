Отопление будет возобновлено в детских садах, больницах и школах Казани

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Динара Сиразеева). В бюджетных учреждениях Казани будет возобновлено отопление. Об этом, общаясь с журналистами, сообщил председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Первомайские праздники подтвердили правильность принятого решения (об отключении отопления — прим. ред. “Т-и”) на тот момент. Но потом произошло резкое похолодание, и было принято решение о повторном включении отопления в учреждения бюджетной среды. В первую очередь это детские сады, больницы, школы. Сегодня я дал распоряжение возобновить подачу тепла в Жилищный фонд города Казани. На сегодняшний день, на обед, на 13 часов, 49 детских садов тепло подключили, 13 лечебных учреждений и 1 школа. Ну, по школам, видимо, нет необходимости, поэтому так мало. До конца дня еще 48 детских садов получат тепло», — сказал Гиниятуллин.

Также чиновник отметил, что возобновить отопление смогут и жители домов. Для этого управляющей компании нужно будет подать заявку в «Тепловые сети» или Казэнерго.