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14:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Отопление будет возобновлено в детских садах, больницах и школах Казани

Также возвращения тепла могут ожидать жители домов, в районе которых еще не были начаты работы по опрессовке систем отопления.

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Динара Сиразеева). В бюджетных учреждениях Казани будет возобновлено отопление. Об этом, общаясь с журналистами, сообщил председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Первомайские праздники подтвердили правильность принятого решения (об отключении отопления — прим. ред. “Т-и”) на тот момент. Но потом произошло резкое похолодание, и было принято решение о повторном включении отопления в учреждения бюджетной среды. В первую очередь это детские сады, больницы, школы. Сегодня я дал распоряжение возобновить подачу тепла в Жилищный фонд города Казани. На сегодняшний день, на обед, на 13 часов, 49 детских садов тепло подключили, 13 лечебных учреждений и 1 школа. Ну, по школам, видимо, нет необходимости, поэтому так мало. До конца дня еще 48 детских садов получат тепло», — сказал Гиниятуллин.

Также чиновник отметил, что возобновить отопление смогут и жители домов. Для этого управляющей компании нужно будет подать заявку в «Тепловые сети» или Казэнерго.

«Сегодня нет каких-либо организационных препятствий на получение отопления. От руководителей учреждений требуется заявка в “Тепловые сети” или в Казэнерго. И там, где есть техническая возможность, где не ведутся технические работы, туда будет тепло подано», — сказал Искандер Гиниятуллин.

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