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14:46 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

13 и 14 мая в Казани будет ограничено движение у площади перед Центральным стадионом

Это связано с празднованием 50 дней до старта Кубка конфедераций FIFA-2017.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 11 мая). 13 и 14 мая в Казани будет ограничено движение транспорта у площади перед Центральным стадионом с ул. Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия. Соответствующее постановление подписано руководителем Исполнительного комитета города.

Движение будет ограничено с 10.00 до 20.00 13 мая и с 10.00 до 20.00 14 мая. Это связано с организацией информационно-развлекательного тематического парка для празднования 50 дней до старта Кубка конфедераций FIFA-2017.

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