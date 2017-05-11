13 и 14 мая в Казани будет ограничено движение у площади перед Центральным стадионом

(Город Казань KZN.RU, 11 мая). 13 и 14 мая в Казани будет ограничено движение транспорта у площади перед Центральным стадионом с ул. Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия. Соответствующее постановление подписано руководителем Исполнительного комитета города.

Движение будет ограничено с 10.00 до 20.00 13 мая и с 10.00 до 20.00 14 мая. Это связано с организацией информационно-развлекательного тематического парка для празднования 50 дней до старта Кубка конфедераций FIFA-2017.