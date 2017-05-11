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14:45 (мск), источник: "Российская газета"

В «Артек» приехали дети из Сирии

В Международный детский центр «Артек» прибыли девять подростков — детей сирийских военных из Дамаска, погибших в борьбе с международным терроризмом.

В пресс-службе МДЦ рассказали, что ребятам 15−16 лет, в «Артеке» они будут отдыхать и «включаться в мирную жизнь». Они станут участниками Международной детской военно-исторической ассамблеи «Вечный огонь-2017», также их ждут турпоходы, морские экспедиции и музыкальные конкурсы.

В Крыму юные гости из Сирии уже успели посетить на День Победы город-герой Севастополь, где приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Директор «Артека» Алексей Каспржак считает, что сегодня МДЦ — мировой центр детской дипломатии, а общение подростков из разных стран является залогом международного взаимопонимания в будущем.

— Артековцы на всю жизнь соединяются в братство, ценностью которого является совместное созидание. Убежден, что выпускники «Артека» будут следовать этому принципу в будущем, активно участвуя в жизни своих стран, — отметил Каспржак.

Сирийские дети приехали в «Артек» по приглашению «Фонда социально-культурных инициатив».

В начале 2017 года артековцы провели акцию в поддержку мира. На костровой площадке ребята выложили слово «мир» и запустили в небо белых голубей. Новый год-2017 в «Артеке» впервые встречали школьники из девяти стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Сирии, Финляндии, Греции, Китая, Сербии, Таджикистана. Приехать отдыхать в МДЦ они смогли, победив в конкурсе «Я хочу в «Артек».

Справка «РГ».

Летний лагерь-санаторий для детей «Артек» создан в Крыму в 1925 году. Основные объекты были построены с 1961 по 1989 год. В 1970—1980-е годы лагерь принимал детей из 83 стран. После перехода Крыма в состав России в марте 2014 года детский центр был национализирован, в марте следующего года все его имущество было передано в федеральную собственность. В июле 2015 года «Артек» отметил 90-летний юбилей.

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