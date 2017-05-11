В «Артек» приехали дети из Сирии
В Международный детский центр «Артек» прибыли девять подростков — детей сирийских военных из Дамаска, погибших в борьбе с международным терроризмом.
В Международный детский центр «Артек» прибыли девять подростков — детей сирийских военных из Дамаска, погибших в борьбе с международным терроризмом.
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Директор «Артека» Алексей Каспржак считает, что сегодня МДЦ — мировой центр детской дипломатии, а общение подростков из разных стран является залогом международного взаимопонимания в будущем.
— Артековцы на всю жизнь соединяются в братство, ценностью которого является совместное созидание. Убежден, что выпускники «Артека» будут следовать этому принципу в будущем, активно участвуя в жизни своих стран, — отметил Каспржак.
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В начале 2017 года артековцы провели акцию в поддержку мира. На костровой площадке ребята выложили слово «мир» и запустили в небо белых голубей. Новый год-2017 в «Артеке» впервые встречали школьники из девяти стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Сирии, Финляндии, Греции, Китая, Сербии, Таджикистана. Приехать отдыхать в МДЦ они смогли, победив в конкурсе «Я хочу в «Артек».
Справка «РГ».
Летний