В «Артек» приехали дети из Сирии

В пресс-службе МДЦ рассказали, что ребятам 15−16 лет, в «Артеке» они будут отдыхать и «включаться в мирную жизнь». Они станут участниками Международной детской военно-исторической ассамблеи «Вечный огонь-2017», также их ждут турпоходы, морские экспедиции и музыкальные конкурсы.

В Крыму юные гости из Сирии уже успели посетить на День Победы город-герой Севастополь, где приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Директор «Артека» Алексей Каспржак считает, что сегодня МДЦ — мировой центр детской дипломатии, а общение подростков из разных стран является залогом международного взаимопонимания в будущем.

— Артековцы на всю жизнь соединяются в братство, ценностью которого является совместное созидание. Убежден, что выпускники «Артека» будут следовать этому принципу в будущем, активно участвуя в жизни своих стран, — отметил Каспржак.

Сирийские дети приехали в «Артек» по приглашению «Фонда социально-культурных инициатив».

В начале 2017 года артековцы провели акцию в поддержку мира. На костровой площадке ребята выложили слово «мир» и запустили в небо белых голубей. Новый год-2017 в «Артеке» впервые встречали школьники из девяти стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Сирии, Финляндии, Греции, Китая, Сербии, Таджикистана. Приехать отдыхать в МДЦ они смогли, победив в конкурсе «Я хочу в «Артек».



Справка «РГ».