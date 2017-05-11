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15:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

«Евровидение 2017»: букмекеры составили рейтинг фаворитов

Согласно рейтингу, прогнозируют победу Италии, которую представляет Франческо Габбани с песней Occidentali’s Karmа.

Источник: Telegraf.com.ua

Европейские букмекеры начали принимать ставки на победителя в конкурсе Евровидение-2017.

Как сообщает Еurovisionworld.com, согласно рейтингу, прогнозируют победу Италии, которую представляет Франческо Габбани с песней Occidentali’s Karmа.

Второе место может занять Сальвадор Собрал из Португалии с песней Amar pelos dois.

Третье место прогнозируют Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов с песней Beautiful Mess.

Украина, которую представляет рок-группа О.Torvald, на данный момент занимает 25 место в общем рейтинге.

Напомним, что Евровидение пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Второй полуфинал пройдет 11 мая, а финал — 13 мая.

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