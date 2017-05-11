«Евровидение 2017»: букмекеры составили рейтинг фаворитов
Согласно рейтингу, прогнозируют победу Италии, которую представляет Франческо Габбани с песней Occidentali’s Karmа.
Согласно рейтингу, прогнозируют победу Италии, которую представляет Франческо Габбани с песней Occidentali’s Karmа.
Европейские букмекеры начали принимать ставки на победителя в конкурсе Евровидение-2017.
Как сообщает Еurovisionworld.com, согласно рейтингу, прогнозируют победу Италии, которую представляет Франческо Габбани с песней Occidentali’s Karmа.
Второе место может занять Сальвадор Собрал из Португалии с песней Amar pelos dois.
Третье место прогнозируют Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов с песней Beautiful Mess.
Украина, которую представляет
Напомним, что Евровидение пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Второй полуфинал пройдет 11 мая, а финал — 13 мая.