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15:11 (мск), источник: БЕЛТА

Прокуратура выявила нарушения в организации деятельности студотрядов в Минской области

Органы прокуратуры Минской области проверили, как исполняются требования законодательства об организации деятельности студенческих отрядов.

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения в организации деятельности студотрядов в Минской области, сообщила БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Снежана Выскварко.

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Органы прокуратуры Минской области проверили, как исполняются требования законодательства об организации деятельности студенческих отрядов. Во время проверки выявлены недостатки и упущения в деятельности заинтересованных органов, организаций и объединений в сфере реализации государственной молодежной политики, проинформировала Снежана Выскварко. «Выявлены факты формализма и фиктивного отражения результатов проделанной работы субъектами, наделенными правом формирования студотрядов. В ряде районов Минской области студенческие отряды после заключения договоров на выполнение работ не функционировали, однако в статистическую отчетность об осуществлении деятельности включены», — пояснила она.

Прокуратура установила грубые нарушения законодательства, регулирующего защиту трудовых прав несовершеннолетних. «Так, имели место случаи, когда принимающими организациями не заключались трудовые либо гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг) с учащимися учреждений образования области», — сказала Снежана Выскварко.

Например, между принимающей организацией ОСП «Совхоз «Минский» ОАО «Дорорс» и учащимися Замосточской средней школы летом 2016 года не оформлялись ни трудовые, ни гражданско-правовые отношения. В то же время бухгалтерией совхоза за указанный период произведена оплата за выполненные сельскохозяйственные работы учащимися.

«Проверка показала, что уполномоченными органами не принимаются эффективные меры, направленные на вовлечение несовершеннолетних в общественно-полезную занятость с целью получения ими трудовых навыков», — добавила старший прокурор.

Прокуратурой Минской области по результатам проверки внесено представление в Миноблисполком.

В 2016 году в Минской области сформировано 584 студотряда с общей численностью около 10 тыс. человек, в их числе примерно 7 тыс. несовершеннолетних. В деятельность студотрядов было вовлечено 340 несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН и подростковых наркологических кабинетах.

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