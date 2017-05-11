Фаворит «Евровидения» нуждается в срочной пересадке сердца

Сальвадор Собрал серьезно болен с рождения — у 27-летнего исполнителя порок сердца. Поэтому артист изначально предупредил организаторов «Евровидения», что не сможет принять участие в конкурсе на общих основаниях.

Из-за проблем со здоровьем Сальвадор пропустил репетиции и прилетел в Киев сразу на полуфинал. На пресс-конференциях от его имени говорила родная сестра и автор его песни Amar Pelos Dois Луиза.

В первом полуфинале «Евровидения» ослабевший Сальвадор не смог выступить на основной сцене. Тяжелобольному конкурсанту пришлось петь в специальном отсеке, расположенном на танцполе, потому что выход на сцену затруднен и занимает около трех минут.