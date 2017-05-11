Фестиваль «Московская весна» посетили 4,5 миллиона человек
Мероприятия фестиваля прошли на 57 площадках, 38 из которых были музыкальными.
Мероприятия фестиваля прошли на 57 площадках, 38 из которых были музыкальными.
Фестиваль «Московская весна», проходивший в столице с 28 апреля по 9 мая, посетили 4,5 миллиона человек. В этом году он был впервые объединен с музыкальным конкурсом «Московская весна a cappella», который в дальнейшем планируется проводить ежегодно. Об этом рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании Президиума Правительства Москвы.
Музыкальными были 38 из 57 площадок фестиваля. «Всего у нас приехали в Москву 1,5 тысячи исполнителей из 12 стран, прозвучало более восьми тысяч песен и состоялось 1,2 тысячи музыкальных выступлений. Площадки фестиваля посетили за десять дней более 4,5 миллиона человек. При этом почти 900 тысяч стали зрителями представлений, прошедших в рамках конкурса», — сообщил глава Департамента.
«Московская весна a cappella».
Концерты устраивали на улицах и площадях города, лестницах и балконах домов, в торговых центрах, на Рижском и Белорусском вокзалах. Номера оценивали профессиональное жюри и сами зрители.
Победителей назвали на заключительном концерте, куда, несмотря на плохую погоду, пришли две тысячи человек. «8 мая мы провели
Среди сольных исполнителей и вокальных групп до пяти человек победил венгерский коллектив Fool Moon. Второе место досталось The Alley Cats из США, а третье место поделили Vocal (Испания) и SunVoice (Россия, Новосибирск).
Призовые места в номинации «Средние вокальные группы (до 10 человек)» распределились следующим образом: на первом месте оказался коллектив Micappella (Сингапур), на втором — Coffeetime (Россия, Москва), а на третьем — Audiofeels (Польша) и
Столичный хор Honey Jazz Choir выиграл конкурс в номинации «Большие вокальные группы (от 11 человек)». Второе место досталось коллективу Koukie Choir из Латвии, а замкнул тройку лидеров камерный хор Белгородской государственной филармонии (Россия).
Призы зрительских симпатий получили москвичи Виктория Черенцова, группы «Пятеро», QUEENtet и Crazy Little Song, а также «Лунный свет» из Красноярска и мужской хор «Русский формат» (Воронеж).
События «Московской весны».
Культурная программа фестиваля включала порядка 2,5 тысячи мероприятий. В частности, было проведено:
— 878 творческих
— 820 интерактивных программ, гостями которых стали 12 600 человек;.
— 780 спортивных активностей, в которых поучаствовали 19 300 человек.
8−9 мая в рамках фестиваля была организована специальная программа, посвященная Дню Победы. За два дня москвичи и гости города посмотрели более 70 тематических театральных постановок. На площади Революции, улице Рождественке и в Камергерском переулке все желающие могли услышать военные песни, а также стать зрителями
Освещение фестиваля в СМИ.
В средствах массовой информации о событиях фестиваля «Московская весна a cappella» вышло около трех тысяч публикаций. В СМИ и социальных сетях прошло 80 прямых трансляций с площадок фестиваля. Было сделано 30 анонсов в крупных сообществах и группах, 13 публикаций у известных
В результате охват аудитории в интернете составил семь миллионов пользователей. В социальных сетях с хештегами фестиваля опубликовано восемь тысяч фотографий и видеороликов.
Участниками конкурса в сети «В контакте» размещено около двух тысяч публикаций, а видео о фестивале на YouTube набрали 1,5 миллиона просмотров.
Страницу конкурса на официальном портале Мэра Москвы mos.ru посетили 525 тысяч человек.