Фестиваль «Московская весна» посетили 4,5 миллиона человек

Фестиваль «Московская весна», проходивший в столице с 28 апреля по 9 мая, посетили 4,5 миллиона человек. В этом году он был впервые объединен с музыкальным конкурсом «Московская весна a cappella», который в дальнейшем планируется проводить ежегодно. Об этом рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании Президиума Правительства Москвы.

Музыкальными были 38 из 57 площадок фестиваля. «Всего у нас приехали в Москву 1,5 тысячи исполнителей из 12 стран, прозвучало более восьми тысяч песен и состоялось 1,2 тысячи музыкальных выступлений. Площадки фестиваля посетили за десять дней более 4,5 миллиона человек. При этом почти 900 тысяч стали зрителями представлений, прошедших в рамках конкурса», — сообщил глава Департамента.

«Московская весна a cappella».

Концерты устраивали на улицах и площадях города, лестницах и балконах домов, в торговых центрах, на Рижском и Белорусском вокзалах. Номера оценивали профессиональное жюри и сами зрители.

Победителей назвали на заключительном концерте, куда, несмотря на плохую погоду, пришли две тысячи человек. «8 мая мы провели гала-концерт в Парке Горького, где отметили самых достойных исполнителей и тех, кто победил в разных номинациях. Гран-при взяла команда из Франции, при этом проголосовали на сайте более 17 тысяч человек — это уникальные пользователи, которые отдали свои голоса за те или иные группы», — рассказал Алексей Немерюк.

Среди сольных исполнителей и вокальных групп до пяти человек победил венгерский коллектив Fool Moon. Второе место досталось The Alley Cats из США, а третье место поделили Vocal (Испания) и SunVoice (Россия, Новосибирск).

Призовые места в номинации «Средние вокальные группы (до 10 человек)» распределились следующим образом: на первом месте оказался коллектив Micappella (Сингапур), на втором — Coffeetime (Россия, Москва), а на третьем — Audiofeels (Польша) и фолк-группа «Поверье» (Россия, Москва).

Столичный хор Honey Jazz Choir выиграл конкурс в номинации «Большие вокальные группы (от 11 человек)». Второе место досталось коллективу Koukie Choir из Латвии, а замкнул тройку лидеров камерный хор Белгородской государственной филармонии (Россия).

Гран-при (специальный приз) конкурса «Московская весна a cappella» присужден коллективу Opus Jam из Франции.

Призы зрительских симпатий получили москвичи Виктория Черенцова, группы «Пятеро», QUEENtet и Crazy Little Song, а также «Лунный свет» из Красноярска и мужской хор «Русский формат» (Воронеж).

События «Московской весны».

Культурная программа фестиваля включала порядка 2,5 тысячи мероприятий. В частности, было проведено:

— 878 творческих мастер-классов, которые посетили 13 560 человек;.

— 820 интерактивных программ, гостями которых стали 12 600 человек;.

— 780 спортивных активностей, в которых поучаствовали 19 300 человек.

8−9 мая в рамках фестиваля была организована специальная программа, посвященная Дню Победы. За два дня москвичи и гости города посмотрели более 70 тематических театральных постановок. На площади Революции, улице Рождественке и в Камергерском переулке все желающие могли услышать военные песни, а также стать зрителями литературно-музыкальных и театральных программ «Победа у порога», «Письма с фронта», «Василий Теркин», «Фронтовой привал», «Вокзал Победы», «Битва за Москву».

Освещение фестиваля в СМИ.

В средствах массовой информации о событиях фестиваля «Московская весна a cappella» вышло около трех тысяч публикаций. В СМИ и социальных сетях прошло 80 прямых трансляций с площадок фестиваля. Было сделано 30 анонсов в крупных сообществах и группах, 13 публикаций у известных интернет-блогеров, восемь публикаций в личных аккаунтах артистов.

В результате охват аудитории в интернете составил семь миллионов пользователей. В социальных сетях с хештегами фестиваля опубликовано восемь тысяч фотографий и видеороликов.

Участниками конкурса в сети «В контакте» размещено около двух тысяч публикаций, а видео о фестивале на YouTube набрали 1,5 миллиона просмотров.

Страницу конкурса на официальном портале Мэра Москвы mos.ru посетили 525 тысяч человек.