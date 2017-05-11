Очевидцы сняли торнадо из комаров в Таганроге

Рой насекомых настолько густой, что превращается в плотный вихрь. На видео также слышен гул, который издают насекомые.

Очевидец снял кадры прямо из гущи комариного роя. В комментариях к видеозаписи пользователи социальных сетей отметили, что ранее не видели ничего подобного.

Тем не менее, по данным издания «Блокнот», подобное явление в Таганроге наблюдается уже второй раз в течение последнего месяца. И в тот, и в этот раз комары наводняли город после того, как проходил дождь.